Le butin des braqueurs se monte à 42 600 francs

Les suspects des deux braquages d’agences bancaires, le 12 août à Florissant, sont connus des forces de l’ordre françaises. Selon nos informations, ce duo de banlieusards lyonnais, qui a déjà des antécédents de vols similaires en France, était parvenu à empocher lors de son opération plus de 42 000 francs de butin avant de se faire interpeller à la route de Vessy.

Toujours hospitalisé

Bien que ces deux hommes se voient reprocher le même genre de faits, ils vivent des situations de détention et d’auditions fort différentes depuis leur arrestation le jour des brigandages. Le premier suspect, blessé à une jambe par le policier genevois qui l’a interpellé, est toujours alité à l’Unité cellulaire hospitalière des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

Défendu par Mes Vadim Harych et Olivier Adler, il a donc été interrogé par les hommes de la Brigade de répression du banditisme (BRB) dans sa chambre du quartier carcéral de l’hôpital. Il est suspecté d’être entré avec un pistolet dans la BCGE pour y commettre un vol à main armée.

Son complice, qui a fait main basse sur l’agence UBS du même quartier, se retrouve à la prison de Champ-Dollon depuis le jour des faits. Représenté par Me Isaline Ottomano, il est apte à être interrogé au poste de police et dans le bureau du Ministère public. Il doit maintenant s’expliquer en détail sur sa présence armée dans les locaux de l’agence bancaire.

10 000 francs et 30 000 euros

C’est notamment pour cette raison mais aussi à cause du risque de fuite et de récidive que le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire des suspects pour une durée de trois mois.

D’après les premiers renseignements de police, les deux Français, originaires de la région lyonnaise, ont quitté leur domicile le lundi 12 août vers 6 h du matin en vue de se remplir les poches, en quelques minutes, à Genève.

Après s’être fait remettre chacun de l’argent vers 10 h, ils ont pris la fuite. Une fois leur forfait accompli, ils pensaient ensuite rentrer chez eux le jour même à moto, à bord d’un véhicule immatriculé dans la banlieue parisienne.

D’après nos informations, ils sont parvenus à prendre environ 10 000 fr. dans un établissement et 30 000 euros (ndlr: 32 600 francs) dans l’autre.

Mais c’était sans compter sur l’efficacité des forces de l’ordre genevoises, qui les suivaient de près aux alentours de Vessy. Après une embardée, les malfrats ont tenté de prendre la fuite à pied en direction de la frontière la plus proche. En vain.

Un des prévenus ayant sorti un pistolet lors de son interpellation, un policier a fait usage de son arme de service, rapportait à l’époque le Ministère public genevois dans un communiqué de presse. L’agent a indiqué que le suspect l’avait menacé au moyen d’un pistolet, qui a été retrouvé sur les lieux.

«Le suspect, qui a dû être opéré, est blessé à la jambe», relève un informateur. Une enquête de l’inspection générale des services, soit la police des polices (IGS), a été ouverte pour éclaircir les circonstances liées à l’usage de l’arme contre le prévenu.

Sur des vidéos de témoins que nous avons consultées, on aperçoit l’agent qui plaque au sol un des prévenus. Sur les images prises depuis l’EMS de Val Fleuri, on entend le fonctionnaire appeler ses collègues à l’aide. Sur d’autres clichés, on distingue un important déploiement policier de l’autre côté des immeubles de l’établissement médico-social de la route de Vessy.

Des complices?

Sous les verrous, le duo de suspects a été ensuite interrogé par les inspecteurs de la police judiciaire. Les versions des deux hommes sont-elles concordantes? Ont-ils effectué des repérages avant de quitter la banlieue de Lyon au petit matin le 12 août? D’autres complices sont-ils recherchés? La suite de l’enquête permettra d’y voir plus clair.