Des latinistes aimeraient rester à Calvin

C'est un «crève-cœur», selon leurs propres termes. Une vingtaine d'élèves en première année au Collège Calvin, qui voient leur option spécifique latin supprimée dès la rentrée, ont écrit à la conseillère d'État en charge de l'Instruction publique pour plaider leur cause, sans succès.

Pour rappel, le Département concerné a informé en mars d'une nouvelle répartition géographique des options de maturité, après que le Grand Conseil a refusé d'octroyer de nouveaux postes. Depuis, les amateurs de langues anciennes se mobilisent. Une pétition demande notamment le maintien du grec à Candolle.

Les élèves de première année de Calvin se plaignent à leur tour d'un «traitement inégal en fonction des différentes volées». En effet, seuls les latinistes actuellement en deuxième et troisième année auront la possibilité de terminer leur cursus dans leur établissement d'origine. Alors qu'une partie des élèves étudie le grec en parallèle du latin, les signataires du courrier de protestation estiment démontrer «une certaine ambition dans nos choix d'option. Quel signal voulez-vous nous donner? La démotivation n'est pas loin.» Ils résument ainsi leur dilemme: «Abandonner nos amis pour continuer le latin, ou inversement.» Un choix d'autant plus douloureux en cette période de pandémie, qui les fragilise déjà psychologiquement selon eux.

Dans sa réponse, Anne Emery-Torracinta a souligné que «l'obligation de réalisation d'un train de mesures d'économies n'est pas un choix, mais elle est immédiatement corrélée à un budget qui n'a pas accordé les postes nécessaires à la confection de la rentrée prochaine». Un report engendrerait «des problèmes insurmontables dans l'organisation de la rentrée prochaine, et ne ferait que déplacer» le problème «vers une autre génération de collégiens».

L'argument de la centralité de Calvin n'a pas convaincu, des élèves devront se résoudre à changer leurs habitudes. «Deux bâtiments (...) ne sont distants que d'un kilomètre à vol d'oiseau.» La magistrate socialiste relève enfin qu'«une très grande partie des étudiants et apprentis n'ont pas le choix de leur affectation, parfois parce que leur formation n'est donnée que dans un seul lieu, parfois que la filière ne possède que très peu de bâtiments».

Une maman scandalisée relate que son fils, Jérémie, a «adoré sa première année et a établi avec son groupe de latin et leur enseignante un excellent contact et une collaboration efficace». Elle regrette amèrement qu'une exception ne puisse être faite. «Ce courrier sollicitait non de garder le latin à Calvin définitivement, mais au moins de permettre à cette volée d'élèves de terminer leur cursus dans leur établissement d'attribution.» Selon elle, le contrat de confiance avec l'école est rompu.

Aucun chiffre n'est pour le moment disponible concernant les conséquences de ces mesures sur les inscriptions à la rentrée.