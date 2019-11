Lancy veut un parc immobilier moins vorace en énergie

La Ville de Lancy souhaite réduire son empreinte carbone, et pour cela, elle compte sur les milieux immobiliers, entre autres. En partenariat avec les Services industriels de Genève (SIG) et le Canton, elle a lancé, mardi, l’opération «Lancy rénove», qui vise à soutenir les régies et les propriétaires dans l’élaboration de projets d’assainissement énergétique de leurs immeubles locatifs, ainsi que dans les démarches administratives relatives et la recherche de subventions.

Les bâtiments ciblés sont ceux construits après-guerre, des années 50 aux années 90, qui représentent 97% du parc immobilier privé lancéen. Partant du constat que ces immeubles consomment une fois et demie à trois fois plus de chauffage que ceux qui ont été rénovés, les autorités ont décidé d’inciter leurs propriétaires à en améliorer l’isolation thermique. Il s’agit aussi de les encourager à renoncer aux énergies fossiles, qui chauffent actuellement 80% des bâtiments situés sur le territoire de Lancy, pour leur substituer des énergies renouvelables locales. Au total, le potentiel d’économies, évalué par une étude de l’Hepia (Haute École du paysage, d’ingénierie et d’architecture), est de 4500 tonnes de pétrole et 12 000 tonnes de CO2 par an.

Les SIG se chargent du soutien technique et opérationnel avant, pendant et jusqu’à deux ans après les travaux (audit des bâtiments, élaboration du projet de rénovation, suivi du chantier et bilan). L’État de Genève ouvre pour sa part un guichet unique afin de faciliter les démarches administratives et les demandes d’autorisations. Une première rencontre avec les milieux immobiliers a eu lieu mardi et un atelier leur sera proposé le 24 mars 2020. «Nous voulons aider les propriétaires à devenir des acteurs de la transition énergétique», confie Claudia Bogenmann, responsable du Développement durable de la Ville de Lancy. Celle-ci donne l’exemple en rénovant son propre patrimoine bâti afin de réduire sa consommation thermique de 20% d’ici à 2035.