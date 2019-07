La voie verte fait parler d'elle à New York

«Quand New York demande à Annemasse Agglo un retour d’expérience sur un des compteurs installés sur la voie verte, c’est la classe !», écrit le quotidien régional «Le Dauphiné Libéré» dans son édition de mercredi, reprenant un tweet d'Annemasse Agglo.

Le journal raconte que l'Agglomération d'Annemasse a reçu un courriel d'un employé du «Port Authority of New York and New Jersey», qui supervise la politique d'infrastructures des transports demandant un avis que l'utilisation d'un éco-compteur, «que personne à ce jour n'a installé aux États-Unis». Ce compteur sert à quantifier les passages de piétons et cyclistes sur la voie verte entre Genève et Annemasse.