La Vogue de Carouge met l’accent sur les juniors dans son espace P’tits Loups

Qui a dit que les Vogues de Carouge se suivent et se ressemblent? Sûrement pas Daniel Mouchet. Dans le programme de cette manifestation emblématique de la rentrée, le président du cartel des sociétés carougeoises évoque l’évolution d’une fête qui, certes, célèbre les nombreuses sociétés animant la vie associative de la commune, mais veille aussi à se renouveler. Bien sûr, les carrousels, les attractions foraines et les jeux demeurent. C’est même ce qui fait tout le charme de la Vogue. Alors, quoi de neuf docteur? «Nous avons voulu renforcer et mettre en évidence le côté «festival enfants» du parc Cottier qui, pour la circonstance, s’appelle désormais, dans le cadre de la Vogue, Espace P’tits Loups», explique Daniel Mouchet.

Grande enceinte close et arborisée, le parc Cottier est devenu depuis quelques années l’espace idéal pour laisser les juniors s’ébattre de façon ludique et éducative. On y découvrira notamment – c’est nouveau – différents ateliers développant l’éveil des petits au goût, à la protection de l’environnement ou à la consommation journalière de l’eau.

Étoffée, la programmation est devenue plus attractive. Samedi et dimanche, plusieurs spectacles spécifiquement destinés aux kids sont proposés dans cet Espace P’tits Loups dûment signalé comme tel. On pointera entre autres les représentations de la Cie Karim Slama autour d’une petite Camille rencontrant un mouton, une vache et une poule étrangement dotés de la parole. Les animaux l’interrogent sur l’utilité d’un enfant. Au même endroit, la Cie Mine de rien exprime de «Tendres désaccords». Un duo musical et burlesque qui s’y entend en envolées clownesques. En fin d’après-midi, samedi, DJ Gil Von De propose une disco pour les 6-12 ans. C’est vrai, quoi! Pourquoi n’y aurait-il que les grands qui ont le droit de danser et de s’amuser sur leurs chansons préférées?

Puisqu’on parle des grands, soulignons qu’en matière d’animations, la Vogue s’adresse à un large public. Initiation et démonstration de foot-golf, démonstration de catch et de lutte suisse, jeux de grimpe sur un tour de cageots, présentation de dessins, peintures et sculptures par la Palette carougeoise, exposition d’orchidées, il y en a pour tous les goûts.

Côté concerts, la Vogue oscille notamment entre soul, rock blues, salsa latino, disco funk, fanfare new orleans, jazz brassband et Guggenmusik. Éclectique…

Vogue de Carouge. Du 30 août au 1er septembre. Vendredi 18h-02h30, samedi 10h-02h30, dimanche 10h-20h