La Ville cesse de nettoyer une rue du jour au lendemain

Depuis la Terrassière, aux Eaux-Vives, on accède à la ruelle du Couchant en remontant la rue Adrien-Lachenal, puis en prenant à gauche à hauteur de la pâtisserie. Certains l’empruntaient pour se rendre au théâtre T/50, qui a aujourd’hui fermé ses portes. D’autres viennent y admirer La Clarté, un immeuble dessiné par l’architecte suisse Le Corbusier. Le passage fait aussi office de raccourci vers le parc de Malagnou. Or, depuis l’automne, la ruelle du Couchant n’est plus nettoyée.

«Je ne m’en suis pas aperçu tout de suite», raconte Yannick Boulin, qui réside au No 7 depuis une vingtaine d’années. «Et puis, cet automne, j’ai remarqué que les feuilles s’amoncelaient après les orages. Depuis, on trouve régulièrement par terre des détritus comme des mégots, des bouteilles, des papiers. Je les ramasse moi-même quand je le peux.» S’il se défend de vouloir «noircir le tableau», ce locataire dit avoir même aperçu des rats récemment.

Parcelle privée

En menant sa petite enquête de voisinage, Yannick Boulin apprend que la voirie de la Ville de Genève a reçu l’ordre de ne plus passer à la ruelle du Couchant. Il s’en émeut auprès du conseiller administratif Guillaume Barazzone, qui a la charge du Département de l’environnement urbain et de la sécurité, et donc du Service – Voirie Ville propre. Il lui adresse un courrier, auquel le magistrat a répondu il y a dix jours.

«Bien que présentant visuellement certains aspects d’une voie publique, il n’est pas contesté que la ruelle du Couchant […] est une parcelle privée», écrit Guillaume Barazzone, rappelant que, selon l’article 40 de la loi sur les routes, l’entretien des chemins privés «est à la charge des propriétaires qui y ont droit de propriété ou de passage».

Une trentaine de rues concernées depuis 2012

Pourtant, la voirie y est malgré tout intervenue, et ce pendant des années. C’était «à bien plaire», précise le conseiller administratif, qui explique qu’il a fallu mettre un terme à cette prestation «dans le cadre d’une saine gestion des deniers publics et sur la base du principe d’égalité de traitement».

Chef du Service Voirie – Ville propre, Mauro Lorenzi souligne que cette décision n’est pas le fruit d’une «démarche tous azimuts». «La voirie travaille par parcours et il est vrai qu’historiquement nous avons parfois pris en charge le nettoyage de certains chemins privés parce qu’ils se trouvaient dans la continuité d’un secteur public», indique-t-il.

Depuis 2012, la Ville a toutefois cessé de nettoyer une trentaine de rues. Parmi les derniers exemples en date: la ruelle du Midi (en 2015), située juste en contrebas de celle du Couchant, et la rue de l’Orangerie (en 2014), à la Servette. «On ne peut pas s’intéresser à tous les changements de propriétaire ou à toutes les nouvelles constructions, mais lorsqu’on se rend compte qu’une voie est située sur le domaine privé, on explique que c’est aux propriétaires et aux régies qui les représentent de prendre en charge le nettoyage», fait valoir Mauro Lorenzi.

«Où mettre la limite?»

Le problème, aux yeux de Yannick Boulin, c’est justement que les résidents de la ruelle du Couchant n’ont pas été mis au courant de la décision de la Ville. «Le processus d’information ne s’est pas fait de manière optimale», admet Mauro Lorenzi.

Yannick Boulin dit avoir approché plusieurs copropriétaires de la ruelle afin de mandater une société privée de nettoyage, mais cela n’a rien donné. «Selon le Registre foncier, il y a 116 copropriétaires, dont la quasi-totalité ignore posséder cette qualité, se désole-t-il. Il y a beaucoup de passages sur cette rue: des enfants, des touristes… Si la voirie pouvait passer une fois par semaine, ce serait déjà pas mal.» Pour l’instant, c’est non, maintient Mauro Lorenzi, même si la ruelle attire des visiteurs. «Où mettre la limite? La Ville ne peut pas entretenir des propriétés privées.»