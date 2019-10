La vaccination contre la grippe débute cette semaine

La campagne de vaccination contre la grippe débute cette semaine à Genève. Les autorités soulignent l'importance de ce geste pour contrer une maladie très contagieuse qui peut entraîner de graves complications, en particulier pour les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes, les malades chroniques et les nourrissons. «Elle provoque chaque année plusieurs milliers d'hospitalisations et des centaines de décès, dont 90% chez les personnes de plus de 65 ans», rappelle le communiqué de l'État, publié ce lundi.

Le site www.sevaccinercontrelagrippe.ch permet à chacun d'évaluer si le vaccin contre la grippe lui est conseillé. Toutefois, si la vaccination ne vous est pas expressément recommandée, le vaccin est utile. S'il n'est pas toujours pleinement efficace, il demeure cependant le meilleur moyen de réduire les risques de complications de la maladie. Et de protéger ses proches, ce qui est particulièrement important lorsqu'on est en contact régulier avec une personne à risque ou des enfants en bas âge. Les autorités insistent sur le fait qu'en termes de santé publique, plus le nombre de personnes vaccinées est grand, plus la protection de l’ensemble de la population (et des plus vulnérables) est importante.

La période idéale pour se faire vacciner s’étend de mi-octobre à mi-novembre, avant l'arrivée de la vague de grippe. Deux semaines sont nécessaires avant que le vaccin soit pleinement efficace. La vaccination reste toutefois possible durant tout l’hiver.

Comment se faire vacciner à Genève? Première option: prendre rendez-vous avec son médecin traitant, sur rendez-vous. Deuxième possibilité: se rendre au service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), du lundi au vendredi de 10h à 16h, sans rendez-vous. Encore plus simple: s'adresser à une pharmacie autorisée à vacciner (pour les personnes de plus de 16 ans qui ne présentent pas de facteurs de risques). Enfin, le 8 novembre, la vaccination sera possible auprès des médecins participant à la journée nationale de vaccination contre la grippe, sans rendez-vous et à un prix indicatif de 30 francs à payer comptant. La liste des cabinets participant est disponible sur le site www.kollegium.ch.

À savoir que la vaccination est remboursée par la caisse-maladie, sous réserve du montant de la franchise, pour les patients présentant des risques accrus de complications. En cette période hivernale, il est également utile de rappeler l'importance de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, pour réduire la transmission des microbes.