La trottinette fait frémir les cyclistes

Les infrastructures genevoises actuelles ne sont pas adaptées à l’arrivée massive de nouveaux engins comme la trottinette électrique. Alors qu’une flotte en location a tenté le 23 mai de s’implanter dans les rues de Genève, suscitant l’ire de l’Exécutif municipal, Pro Velo réagit à son tour, dans un communiqué diffusé mercredi. Rappelant que les trottinettes électriques sont bannies des trottoirs mais tenues d’emprunter les aménagements cyclables quand ils existent, l’association redoute des collisions. Selon elle, les voies cyclables dont la largeur n’atteint pas 1 mètre 80 sont impropres à la cohabitation.

«Les cyclistes sont aussi souvent des piétons et sont soucieux de voir ces trottinettes électriques débouler sur les trottoirs, explique Rolin Wavre, vice-président. De plus, nous sommes préoccupés de voir toutes sortes d’engins nouveaux emprunter un réseau cyclable déjà insuffisant qu’ils devraient partager tout en ayant des vitesses très différentes. Cette irruption peut aussi amener sur les routes des usagers inexpérimentés qu’il faut intégrer.» Le même problème n’est-il pas survenu lorsque le vélo électrique, officiellement promu par Pro Velo, est monté en puissance? «Cela reste un vélo, on passe facilement de l’un à l’autre. La trottinette procède d’une culture différente, c’est une sorte de piéton augmenté», répond Rolin Wavre.

L’association demande une adaptation des infrastructures avant toute autorisation ainsi qu’une sensibilisation de ces nouveaux usagers qui, au registre des points positifs, pourraient contribuer à réduire le trafic motorisé.

(TDG)