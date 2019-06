La Traversée du lac se nagera à guichets fermés

On avait annoncé que les bonnets allaient s’arracher et ils se sont arrachés. En latex, le bonnet, et sur la tête. Taille unique mais couleurs différentes: il servira à nouveau de dossard au nageur inscrit à la prochaine Traversée du lac. Fois mille, le nageur qui, le dimanche 28 juillet, à 8h du matin, se mettra à l’eau à Genève-Plage pour rejoindre, 1 kilomètre et 800 mètres plus loin, la jetée des Bains des Pâquis.

Les inscriptions en ligne ont ouvert le 1er mai sur le site www.la-traversee-du-lac.ch. Moins de deux semaines plus tard, le lundi 13 au matin, le millier était atteint. Les retardataires ont depuis rejoint le peloton aquatique pour atteindre le chiffre confortable de 1162 participants. Mais là, depuis un moment déjà, c’est sold-out. Avec les jours fériés, les ponts et les congés, la nouvelle avait échappé au rabatteur en caleçon de bain.

Vagues successives

C’est donc officiel: la quatrième Traversée du lac se nagera à guichets fermés, par vagues successives, quatre groupes de 290 bonnets chacun, à la mixité parfaite. Il n’y aura pas de classement, «le principe étant celui de la course conviviale où tout le monde est vainqueur, mais une horloge sera activée à l’arrivée pour permettre aux participants de connaître leur temps», précisent les responsables, membres du Groupe sport de l’Association d’usagers des Bains des Pâquis (AUBP), cette académie nageuse aux idées simples mais longues.

Ainsi a-t-on pensé aux étourdis et aux recalés. Pour eux, une liste d’attente est disponible sur le site de la manifestation. Il est précisé que les derniers dossards disponibles vont être réattribués suite à l’annulation ou au non-paiement de certains participants. Cela laisse une double chance sérieuse d’en être.

Gestes sympathiques

À la marge, d’autres gestes plutôt sympathiques: «Des nageurs, qui étaient au départ des trois éditions précédentes, ont décidé de renoncer au bonnet cette année et de rejoindre les bénévoles qui encadrent la course», note l’organisateur, bien entouré, Olivier Boillat. Il précise qu’un entraînement sera à nouveau proposé aux Bains des Pâquis, probablement le samedi 22 juin, en profitant des deux bouées blanches, distantes de 100 mètres l’une de l’autre; celles-ci permettent de tester son endurance sans trop s’éloigner de la plage, en restant à l’intérieur du plan d’eau sécurisé. On peut d’ores et déjà s’y mettre, le lac venant de franchir la barre des 18 degrés, la température requise pour assurer une Traversée thermiquement correcte.

(TDG)