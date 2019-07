La taxe militaire et les statues du général Dufour font débat

Dimanche 6 juillet 1879. Première information, la «Julie» paraît le jour du Seigneur. Une édition plus étoffée que les autres jours de la semaine puisqu’on compte six pages, dont une de publicités. Le dimanche, on a davantage de temps. D’autant qu’en 1877, la durée du travail quotidien a été limitée par la Confédération à onze heures par jour au maximum et ce, six jours sur sept.

À la rubrique internationale, les dépêches font état de perquisitions et d’arrestations d’internationalistes en Espagne, des documents saisis indiquent que les incendies ayant éclaté dans les régions de Xérès et d’Arcos sont le fait de ces derniers.

Au chapitre suisse, sur deux colonnes, un rédacteur se plaint que la taxe militaire soit appliquée aux Suisses de l’étranger: «Quant à ce qui regarde nos concitoyens établis à l’étranger, nous espérons bien qu’on apportera dans l’exécution des articles de la taxe militaire qui les concerne un certain tempérament. La Suisse qui n’a pas trop de ses enfants n’a aucun intérêt à les désaffectionner.»

Suit une statistique officielle indiquant le nombre d’émigrants suisse débarqués dans le port de New York: 503 pour le seul mois de mai 1879.

Plus sordide, en Valais, une femme souffrant d’aliénation mentale depuis une quinzaine de jours «a réussi à échapper à toute surveillance et est venue se coucher sur la voie ferrée de la ligne du Simplon.» On vous épargne la suite.

Et à Genève? La chronique locale indique que la bibliothèque circulante, ancêtre du Bibliobus, sera fermée du 28 juillet au 15 août. Mais aussi que le grand tir de Céligny aura lieu le 24 juillet et que les Américains ont célébré leur fête annuelle de la déclaration d’indépendance en grand nombre «lors d’un banquet parfaitement réussi suivi d’un bal et de magnifiques feux d’artifice qui ont éclairé la rade et attiré sur le quai un grand nombre de curieux».

On parle également du modèle que prendra la statue du général Dufour. Décédée quatre ans auparavant aux Eaux-Vives, la figure principale de la victoire sur le Sonderbund verra sa statue équestre érigée en 1884 au centre de la place Neuve, à l’emplacement de ses anciens bureaux. En attendant, une commission est créée à Genève en vue de l’exposition des différents modèles des statues qui l’honoreront. Cette dernière a décidé «de continuer à ouvrir au public, gratuitement une fois par semaine à la salle du bâtiment de l’École municipale de la rue de Malagnou où les modèles sont exposés, reportant à la fin du mois de septembre la réunion de la commission chargée de préaviser sur le définitif choix à faire».

Enfin, un entrefilet annonce qu’à la Corraterie, l’installation d’un nouveau système d’éclairage au gaz par réflecteur, dont on dit beaucoup de bien à Paris, comporte tout de même un inconvénient: «C’est la chaleur intense qu’il dégage et qui est assez désagréable pour les maisons voisines.» (TDG)