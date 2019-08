La sûreté de l’aéroport à nouveau sur la sellette

Trois mois plus tard, le scénario se répète. En mai, le syndicat SSP organisait avec des employés de Custodio une conférence de presse pour dénoncer des conditions de travail jugées mauvaises et le non-respect d’une convention collective de travail (CCT). Custodio, une entreprise mandatée par l’aéroport pour s’occuper de l’accueil des passagers à l’enregistrement, faisait alors parler d’elle car la justice soupçonnait le patron de la sûreté à l’aéroport d’adjudication illicite de mandat. Custodio avait été cité dans le cadre de cette affaire.

Jeudi, nouvelle salve de critiques du Syndicat des services publics (SSP) et de quatre salariés de Custodio face à la presse. «Les conditions de travail ne s’améliorent pas et la direction n’a pas réagi ces derniers mois», indique un employé. Des collègues en congé maladie disent à avoir reçu une infime partie de leurs salaires cet été. «La précarité est la pratique générale chez Custodio. Des employés sont contraints de venir travailler malgré leur maladie par peur de représailles», selon Jamshid Pouranpir, délégué syndical.

Le syndicat dit avoir régulièrement alerté l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt) et l’organe fédéral de surveillance de l’application de la CCT (COPA) pour exhorter Custodio à respecter ses obligations, sans résultat. «Tout cela nous déprime, on ne se sent soutenu par personne», estime une employée.

«Custodio observe pleinement la CCT pour la branche des services de sécurité privés. Les conditions de travail des employés de Custodio sont conformes à toutes les exigences légales et les dépassent même dans de nombreux domaines», indique de son côté Daniela Senn, responsable administrative de Custodio, qui dit regretter que «des contre-vérités non vérifiées» aient été répandues par SSP.

Custodio emploie environ 220 personnes à Cointrin. Dans les autres entreprises mandatées par le département de la sûreté de l’aéroport – comme Protectas ou Securitas – les conditions de travail seraient similaires à celles qui prévalent chez Custodio, selon SSP.

En juin, un député socialiste a déposé un projet de loi visant à internaliser les tâches liées à la sûreté à Cointrin. Son initiative est soutenue par des élus d’Ensemble à Gauche, des Verts et du MCG.