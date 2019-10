«La retraite change, imaginons-la ensemble!»

«Nous cherchons à atteindre les fameux baby-boomers, mais nous ne savons pas toujours où ils se cachent…», note Yves Perrot, responsable des activités seniors à l’Hospice général.

Parmi celles-ci, le Centre d’animation pour retraités (CAD) prépare un Forum génération 1947-1957. Objectif: que les jeunes seniors imaginent leur retraite. Cet événement aura lieu les vendredi 11 et samedi 12 octobre, à partir de 8 h 30 au CAD, 22, route de la Chapelle, au Grand-Lancy.

«C'est une première»

Et Yves Perrot de plaider un peu de soutien: «C’est une première, personne n’a encore organisé un tel forum afin que Genève donne une place aux seniors.»

Les personnes nées entre 1947 et 1957 sont ainsi appelées à venir s’exprimer, durant deux jours, sur la retraite, ses nouveaux modèles, la place des aînés dans la société… sans oublier les enjeux de la cohabitation des générations et du développement durable. «On parle beaucoup des jeunes et du climat, mais nous aussi, nous nous engageons contre le réchauffement planétaire», nous disaient des aînés, lors d’un récent Café Tribune. «Venez partager vos questions, idées, rêves, passions dans des ateliers participatifs», encouragent les organisateurs. «Une ou deux journées sous le signe de la cocréation et de la convivialité, promet Yves Perrot. Collations offertes et clôture en musique.»

Les inscriptions sont ouvertes pour le Forum génération 1947-1957. Pour en savoir plus: Inscriptions sur cad@hospicegeneral.ch ou 022 420 42 80