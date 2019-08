La rentrée scolaire pointe le bout de son nez

Au début du mois d’août, la rentrée scolaire se profile à l’horizon. Et les enfants âgés de 6 ans révolus peuvent enfin commencer l’école primaire, informe «la Tribune de Genève». Qui rappelle les modalités d’inscription en vigueur en 1879: les bambins sont priés de s’inscrire auprès des régents et des régentes des écoles primaires du 4 au 31 août. Passé cette date, plus aucun enfant ne sera admis sans autorisation spéciale. «Les inspecteurs reçoivent au Département de l’instruction publique, Hôtel-de-Ville 11 (il a depuis déménagé au numéro 6), tous les mercredis de 10 heures à midi», précise encore le quotidien. En outre, il peut être exigé pour chaque inscription un acte de naissance et un certificat de vaccination.

Le journal du soir en profite pour dévoiler également le programme de l’Université pour l’année scolaire 1879-1880. On relèvera des cours d’«histoire de l’art des accouchements» et de «pathologie oculaire» en Faculté de médecine, ainsi que de «législation comparée: la famille, le mariage, le divorce» dispensé par la Faculté de droit. Le programme des deux semestres peut être obtenu auprès du concierge de l’université.

En ce qui concerne les «informations pratiques», «La Tribune de Genève» indique avoir «sous les yeux» un guide horaire des tramways, chemins de fer, messageries, courriers voitures et omnibus qui desservent les environs de la ville. «Ainsi voulez-vous aller à Châble, à Gex? Vous trouverez facilement dans votre guide l’heure et le lieu de départ et du retour du courrier ou de la voiture que vous voulez employer», vante le quotidien. L’ouvrage est complété par quelques renseignements généraux sur les heures d’ouvertures des édifices, musées, bibliothèques, etc. Eh oui, il n’y avait pas de smartphone, ni «d’application pour cela» en 1879.

La chronique locale fait aussi état de la réparation en cours de l’asphalte du pont du Mont-Blanc, lequel «était en effet en assez mauvais état». On remarquera à ce propos que le tablier de ce pont est souvent en réparation, ce qui est nuisible à la circulation, note le correspondant de la Julie. Et de donner son avis: «Il serait urgent d’étudier un nouveau mode d’asphaltage plus durable». Construit en tôle en 1862, le pont verra sa structure solidifiée avec du béton au début du XXe siècle.