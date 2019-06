La rade s’apparentait vendredi soir à une vaste kermesse populaire

Ce vendredi, à la nuit tombante, le Jardin anglais ressemblait à une buvette lacustre géante. Elle n’annonçait en rien l’incendie du lendemain aux conséquences dramatiques. Partout des bancs et des tables de foire, sur les cheminements et les pelouses. Aménagement simple mais efficace. De la place pour chacun. L’impression que le service Logistique et Manifestations a sorti son mobilier complet.

Les retardataires choisissent de s’asseoir sur l’herbe. Des pique-niques s’improvisent au pied des arbres. Les gens, ici, ne sont pas venus avec leur nourriture. Ils dégustent ensemble des menus urbains, dans la diversité des goûts, des saveurs et des cuisines du monde. Les meilleurs acteurs de cette scène gastronomique s’inventant à même la rue sont aux affaires. Ils ont tous signé pour cette nouvelle édition du Geneva Street Food Festival. Des artisans brasseurs et vignerons assurent l’accompagnement liquide.

Au total, plus de cinquante food trucks et stands recensés dans un périmètre plus grand que la promenade Saint-Antoine, mais pas infini non plus. Les enseignes forment un front uni et drôlement serré. Elle sont face à la rade et il faut compter 20 bonnes minutes pour rejoindre à pied le quai Marchand quand on arrive du pont du Mont-Blanc.

On se glisse dans la transhumance humaine qui cherche le frais en s’approchant le plus possible du lac. La fraîcheur, dans une mise en scène soignée, on la trouve à l’Escale, ce lieu d’animation estivale de la Ville de Genève, dont on fêtait, ce vendredi, l’ouverture.

C’était le but initial de la sortie nocturne. Le même que celui de centaines de personnes. La foule des soirs de première, sans devoir faire la queue – deux buvettes à la localisation distincte absorbe les flux en les tenant à distance – ni se sentir pris dans une promiscuité écrasante. C’est beau et léger comme ces hamacs disposés en étoile autour de la tour bibliothèque.

On les dirait taillés dans les maillots de bain à l’ancienne des «Vacances de Monsieur Hulot». Les gens partagent le même sourire. On croise Guillaume Barazzone en conseiller administratif heureux, assis sur des palettes au bois clair. La mine est la même que celle rencontrée l’hiver dernier au marché de Noël des Bastions. Le plein air bien investi soulage la charge et rapproche.

Tout autour, des jeux qui ne se pratiquent pas sur des écrans d’ordinateur, mais dans la douce lumière du soir, en regardant son adversaire dans les yeux. Le baby-foot est pris d’assaut par des équipes mixtes, la piste de pétanque est très féminine, et diversement commentée. Petit bémol, le revêtement minéral ne permet pas aux boules de rouler et le cochonnet se cache dans les cailloux arrondis. «C’est du one shot», s’exclame une joueuse. Elle a raison: la chose ressemble davantage au lancer du poids.

Un mot enthousiaste sur l’endroit le plus essentiel de l’Escale: ses toilettes publiques. Une décoration et une peinture adéquate font oublier leur architecture éphémère. On ne les voit pas, mais tout y ramène, grâce à une signalétique élégamment directive. On veut les mêmes, toilettes et fléchage, partout ailleurs dans la ville.

Enfin, un flyer cartonné récapitule sur deux pages toutes les soirées musicales jusqu’au dimanche 1er septembre. C’est riche, mais on ne dépasse jamais le couvre-feu musical fixé à minuit. Il faudrait pouvoir adapter les horaires nocturnes à la canicule. (TDG)