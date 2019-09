La présence du moustique-tigre est confirmée à Genève

Comment reconnaître le moustique-tigre?

Le moustique-tigre se trouve non pas en milieu naturel mais dans les zones urbaines ou suburbaines, et peut être actif durant la journée. Il est plus petit que la plupart des espèces de moustiques indigènes: il ne dépasse pas une pièce de 5 centimes avec les pattes déployées et le corps mesure environ 5 mm. Il est zébré de noir et de blanc, mais plusieurs espèces locales ont une coloration similaire: examiné de près, on le reconnaît à ses pattes marquées de blanc aux articulations.

Comme d'autres membres exotiques de sa famille, il relève ses pattes arrière lorsqu'il pique. Tout soupçon sérieux de présence du moustique-tigre dans la région genevoise peut être signalé avec photo ou spécimen à l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature, Tel.: 022 388 55 00, cet-cge@etat.ge.ch, rue des Battoirs 7, 1205 Genève.