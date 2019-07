La population bouge plus et boit moins d’alcool

Les habitants de Genève ont compris qu’une consommation modérée d’alcool et de viande, c’était meilleur pour leur santé. En 2017, relève l’Office cantonal de la statistique (Ocstat), 14% de la population âgée de 15 ans ou plus ont déclaré boire de l’alcool tous les jours, alors qu’en 1992, la proportion atteignait 31%.

La consommation quotidienne de viande ou de charcuterie a aussi fortement baissé. En dix ans, la part des résidents annonçant manger chaque jour des produits carnés est passée de 17% à 12,4%. Les hommes restent plus carnivores que les femmes: 14,3% d’entre eux ont avoué en consommer de manière quotidienne, contre seulement 10,6% d’entre elles.

Sur le plan national, 16,4% des Suisses ont indiqué manger chaque jour de la viande et de la charcuterie alors qu’ils étaient encore 19,5% en 2007 (17% à Genève). L’écart s’est donc creusé. Il y a dix ans, plus du quart des Suisses dévoraient cette bonne chère, contre 12,2% des Suissesses.

Fruits et légumes

Autre signe de bonne santé des habitants du canton: la consommation de cinq rations quotidiennes de fruits ou de légumes y est aussi plus importante qu’en moyenne nationale. Plus de 26% des Genevois et Genevoises en ingurgitent chaque jour contre seulement 21,5% pour l’ensemble de la Suisse. Les Genevoises sont aussi beaucoup plus sages que les hommes: 33,6% contre 17,7%. En 2012, 23,7% des habitants ont déclaré manger cinq rations de fruits ou légumes par jour.

Les Genevois bougent aussi davantage. En 2002, un quart de la population âgée de 15 ans ou plus avouait ne pas pratiquer d’activité physique d’au moins trente minutes par semaine. En 2017, cette part est passée à 14%. Selon l’Ocstat, elle est plus élevée parmi les individus avec un bas niveau de formation: 25% parmi ceux qui n’ont achevé que la scolarité obligatoire, contre 8% pour ceux qui ont terminé une formation de degré tertiaire.