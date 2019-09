La police lance un avis de disparition

Madame Alexandra Sarah Girondeau, âgée de 40 ans, a quitté son domicile le 26 septembre vers 3h30 du matin. Depuis, elle ne donne plus signe de vie à sa famille. L'intéressée, en grande détresse, serait uniquement porteuse de ses cartes de crédit et de son téléphone portable. Elle mesure 1m55 et est de corpulence moyenne. La police genevoise ne dispose en revanche d'aucune information sur son habillement. Toute personne ayant vu cette femme est priée de prendre contact avec la police judiciaire de Genève, au 022 427 75 10, ou encore avec le poste de police le plus proche.