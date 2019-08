«La plus russe des villes suisses»

C’est une découverte de Genève au pas de charge. Un hors-d’œuvre ingurgité d’une traite. Horloge fleurie, Bourg-de-Four, cathédrale, la Treille et les Rues-Basses en 1 h 30, montre en main. On tente une approche des membres du groupe: «Hi, do you speak english?» «No english». «No time». «Nicht verstehen» – on appréciera l’effort de langue nationale. Le groupe d’une trentaine de touristes russophones est pressé et n’a pas le temps pour les questions des journalistes.

Comme beaucoup d’autres visiteurs, ils ne font que survoler Genève dans leur sillon à travers l’Europe. En une semaine, ils traversent la Pologne, l’Allemagne, la Suisse et la France avant d’arriver en Espagne, où ils resteront sept jours. L’étape genevoise est avalée certes, mais avec délectation: la Cité de Calvin est un passage attendu.

Le tourisme russe représente 3% de parts de marché pour Genève. Il ne fait certes pas le poids face aux États-Unis (8,7%), «mais il reste important, commente Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme. Après quelques années noires, entre 2013 et 2017 (ndlr: que Suisse Tourisme explique notamment par le conflit avec l’Ukraine), où le nombre de nuitées à Genève a baissé de 38%, la tendance est repartie à la hausse. Aujourd’hui, nous tablons sur une croissance revenue, notamment grâce à la reprise du rouble.»

Mystère et terre d’accueil des exilés

Katia Toporkova, présidente de l’Association des guides et interprètes russes en Suisse et guide à Genève depuis vingt ans, ne constate pas encore cette remontée. «Il y a cinq à six ans, j’avais trois groupes russophones par jour, on pouvait se permettre le «luxe» de refuser une mission et de la passer à un collègue moins occupé. Aujourd’hui, c’est plutôt trois visites par semaine. La classe moyenne est devenue plus précaire et les grands groupes en tour organisés se font plus rares. Pour économiser les frais, les «group-leaders» font les excursions eux-mêmes, tant pis si leur discour comporte fautes et confusions… Dommage qu’il n’y a pas de loi protégeant les guides suisses de ces impostures.»

Le profil des touristes russophones est très varié, en général des familles avec des préadolescents ou des couples. Ce vendredi de juillet, les origines (Biélorussie, Ukraine, Russie) se mélangent au sein du groupe de Tatiana Shilenko, collègue de Katia et guide de longue date à Genève. Casques audio branchés et perches à selfie brandies, les touristes sont dans les starting-blocks devant l’Horloge fleurie. «Normalement, nous effectuons des tours plus longs, précise Tatiana. Nous essayons de les emmener voir la Genève internationale, la Croix-Rouge, quelques musées. Pour montrer que Genève, ce n’est pas juste du business et du shopping de luxe.»

Tatiana met l’accent sur des anecdotes, la gastronomie – fromage, chocolat et perches du Léman –, la géographie et surtout l’histoire «dont les russophones sont friands». Celle de Genève les intéresse particulièrement car elle résonne avec le passé de leur pays. «On dit que c’est la ville la plus russe de Suisse, rapporte Tatiana. Des écrivains y ont vécu ou y sont passés. Nicolaï Karamzine, par exemple, a écrit en Vieille-Ville l’un de ses chapitres de «Lettres d’un voyageur russe en France, en Allemagne et en Suisse», un ouvrage qui figure au programme scolaire.» Quant à l’écrivain Dostoïevski, il a vécu une année à Genève; sa fille est enterrée au cimetière des Rois.

Surtout, à partir du milieu du XIXe siècle, Genève accueille des flots d’exilés russes. Des rebelles au tsar, des intellectuels, des aristocrates fuyant la révolution de 1905. Et bien sûr, Lénine. Le futur père de la Russie soviétique a séjourné maintes fois à Genève, notamment à la rue Plantaporrêts de 1904 à 1905. Citons encore François Le Fort, amiral de la flotte du Tsar Pierre le Grand à la fin du XVIIe siècle. Enfin, la Suisse bénéficie d’une certaine aura, souligne Katia. Pour sa nature, ses rues propres. Et sa difficulté d’accès: «Jusqu’à l’ouverture de l’Espace Schengen, il était très compliqué d’obtenir un visa pour se rendre en Suisse. Aujourd’hui ce n’est plus le cas mais le pays conserve cette réputation d’un pays inaccessible, donc mystérieux.»

Surtout, dormir et manger ailleurs

La visite au pas de course se poursuit, direction la Vieille-ville. Pendant que certains enchaînent les selfies – sur la Treille, sur une terrasse, devant un pot de fleurs du Bourg-de-Four ou un monte-charge enterré – Lera a le déclencheur moins frénétique. En vacances avec sa maman, elle avoue préférer Berne à Genève, «on s’y sent mieux». Avant de relever, en faisant les gros yeux: «Et Genève est si chère! Impossible d’imaginer passer des vacances en Suisse, je n’en ai pas les moyens. Le tour organisé est une bonne solution pour voir le pays et ses villes principales sans se ruiner.» Pour rentrer dans un budget serré, le groupe ne dort d’ailleurs pas à Genève même, mais en France voisine. Katia relève: «On a l’impression qu’ici tout est fait pour la clientèle aisée, rien pour les clients avec des moyens plus modestes. Pourtant, cette clientèle existe et son nombre n’est pas négligeable.»

Pour le repas de midi, la guide confie ne plus trouver de restaurants proposant des tarifs de groupe intéressants. «J’envoie les touristes à Manor, il y a un buffet excellent pour un prix sympa.» Par contre, ajoute-t-elle, «les touristes aisés mangent volontiers dans les restaurants Michelin ou Gault Millau et sont étonnement bien renseignés sur les vins. Nous leur faisons découvrir les crus genevois et vaudois, méconnus en Russie.»

Le tourisme du traitement anti-âge

En marge du loisir, une tout autre raison attire les Russes à Genève: le tourisme médical. «C’est un volet incontournable, confirme Katia. Pour les Russes, la Suisse figure dans le top 3 médical, avec Israël et l’Allemagne. Les clients aisés viennent à Genève pour les soins comme des check-up complets ou des traitements anti-âge. Ou également pour accoucher dans le confort et la sécurité. Enfin, pour acheter des médicaments. Ceux-ci sont parfois de mauvaise qualité en Russie et il y a malheureusement beaucoup de contrefaçons.»

La guide fait l’intermédiaire entre des clients aisés et des cliniques privées à Genève, sert d’interprète et d’assistant. «Mais depuis quelques années, pour des raisons de situation économique et politique – le gouvernement a émis des restrictions pour garder la fortune dans le pays et c’est une bonne chose – le nombre de ces clients est en forte baisse. J’ai perdu de l’ordre de 70% de cette clientèle prestigieuse.»