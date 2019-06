La plage des Eaux-Vives fête ses nuits dans le noir flibustier

Depuis l’ouverture de la saison balnéaire, la Rade de Genève, sur sa rive gauche notamment, nous invite à une singulière expérience visuelle. De jour, rien de particulier, le soleil est le même pour tous, cet éclairage naturel, démocratiquement réparti, à la gratuité dégoulinante, débouche les zones d’ombre qui font de la résistance, de l’entrée du Jardin anglais jusqu’à Genève-Plage. On sue tous dans la même lumière.

De nuit, c’est autre chose. Deux éclairages distincts prennent le relais de l’astre caniculaire enfin couché. Le « festif » occupe en force le quai Gustave-Ador. L’Escale, nouveau lieu d’animation estivale conçu par la ville, raffine dans les lumières. Exactement comme le fait désormais le Bateau Genève à l’autre bout du quai Marchand. Un savant dosage entre guirlandes à l’ancienne – genre bal des pompiers en plein air – et spots disposés subtilement pour mettre en valeur les structures existante, ici une cheminée de navire, là une tour en forme d’obélisque.

Partout, donc, des repères, des balises lumineuses, des points de rendez-vous nocturnes. Sans compter un éclairage public qui ramène à la chaussée circulante, du centre-ville jusqu’à la rampe de Vésenaz. Entre les deux, donc, une zone dans le noir qui, la nuit venue, oblige à accommoder l’œil pour se frayer un chemin dans l’obscurité. La promenade en dur de la nouvelle plage des Eaux-Vives – nous y sommes – déroule ses charmes éteints dans une ambiance flibustière. Le contraste est assez saisissant.

On cherche un éclairage d’appoint, on se dirige vers les triporteurs équipés de petites loupiotes. « Nous sommes les seuls à disposer d’un éclairage, certes, mais ça se paie, les nuées de moustiques colonisent notre plan de travail itinérant », commente en souriant l’un des ravitailleurs en enfourchant son vélo cargo. Il est bientôt minuit, son horaire de service l’envoie se reposer. Une source de lumière en moins.

Restent alors trois curieux luminaires au sol, des sortes de champignons de Paris en béton, écrasés sur eux-mêmes, au faisceau rasant mais restreint. Ils semblent avoir poussé dans une champignonnière à basse consommation. De jour, ils offrent une ponctuation architecturale intéressante; de nuit, ils n’offrent plus rien.

L’unique point lumineux à l’horizon ramène un peu de trivialité bienvenue, quand on se risque à arpenter ce train fantôme lacustre: le container de toilettes de chantier est surexposé. On arrive enfin à lire les recommandations utiles: «Merci de déposer vos déchets dans les bacs situés à l’entrée de la plage. En aucun cas, dans les locaux WC.» Sous les lavabos, une seule poubelle, elle déborde de canettes de bière, de couches pour bébé et de différentes choses éparpillées au sol qui encouragent le pipi dans le lac.

La nuit, bien installée et souveraine, favorise ce que la journée interdit: la privatisation de la plage. Un demi-millier de couche-tard au seuil du week-end, dans cette tranche hors-canicule qui va de minuit jusqu’au lever du jour. Le déploiement festif est assez impressionnant. Une quinzaine d’enceintes portatives disséminés sur le site assurent le fond musical. Des chorales s’improvisent et reprennent à tue-tête les tubes saisonniers. La plage, à cette heure, appartient aux 15-25 ans.

Les mieux organisés ont embarqué leur cantine à roulettes, des caddies de grande surface ne figurant pas sur la liste des accessoires prohibés. Ils font deux fois le travail, acheminent le plein, ramènent le vide aux abords des dévaloirs enfouis dans la pierre. Joli geste, parfois contrarié par la grande fatigue. L’encombrant comme les éclats de verre – ennemis jurés - attendent les nettoyeurs de l’aube. En passant, si l’on pouvait retirer de la vente cette liqueur de corsaire gallois, on gagnerait du temps au réveil et des sparadraps sous les pieds.

Passe une patrouille de police étoffée. Six agents sur deux rangs, à 1h du matin. A 4h, on n’est plus là. L’employé municipal complète le carnet de notes nocturnes, les pêcheurs professionnels également. «Des bandes bagarreuses, à la lumière des feux bleus, dans le secteur de Baby-Plage et sur la jetée voisine. Les forces de l’ordre ont beaucoup tourné.»

Retour dans les bureaux climatisés où les concepteurs ont longuement discuté du volet nocturne de la plage des Eaux-Vives. D’un côté, les gens de l’environnement, défenseurs de la faune. Les plus déterminés rêvent d’éteindre la Rade après l’avoir remplie de roseaux. C’est radical. De l’autre, les spécialistes de l’espace public, maîtres ès arbitrages et compromis nécessaires.

Pour eux, l’apport de lumière artificielle répond à une balance entre le sentiment de sécurité et l’intensité de l’usage désiré. Autrement dit, peu d’éclairage, c’est juste assez pour ne pas faire peur, tout en veillant à ne pas rendre le lieu trop attractif. Vœu pieux: la canicule et les réseaux sociaux confèrent à la plage des Eaux-Vives une popularité amplifiée.

Une génération de nyctalopes est dans la place. Elle voit et vit la nuit, en s’éclairant avec le téléphone portable. Les flibustiers d’aujourd’hui sont hyper connectés. Des galets et des écrans miniatures, c’est chaque nuit au bord du lac réaménagé. (TDG)