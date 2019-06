La plage des Eaux-Vives est déjà un vrai dépotoir

Bouteilles en verre, gobelets, canettes, capsules de bière, mégots. Aux Eaux-Vives, mercredi vers 7 h , le constat est accablant: la plage s’est transformée en dépotoir, cinq jours seulement après son ouverture au public. Sur les réseaux sociaux, les internautes s’insurgent par milliers en voyant le résultat en photo. «C’est immonde. Je suis très en colère. J’annonce que si j’en vois un salir cette plage, je le mords», écrit Barbara en commentaire. «C’était tellement prévisible! Et après les gens se plaignent qu’il y a rien à Genève…» ajoute Cedrik.

Les principaux responsables seraient des personnes alcoolisées qui transforment la plage en décharge publique durant les soirs de canicule ou encore la nuit. Et pourtant, les poubelles sont bel et bien présentes à l’entrée du lieu de plaisance. Au sol, on devine encore un message, excédé, laissé à la craie, avec une flèche dessinée montrant le chemin vers les containers: «Jetez vos déchets ici. 1 mégot pollue 500 litres d’eau. Soyez responsables, merde quoi!»

Deux heures de nettoyage intensif

Mais qui est en charge de nettoyer les bords de l’eau afin de garantir la propreté du lieu? Pour la Ville, la police cantonale est responsable de la gestion des équipes de nettoyage. Mais selon les forces de l’ordre, il s’agit du Service de la voirie. Et d’après ce dernier, il faudrait contacter le Département du territoire (DT). Dur de déterminer une autorité compétente pour éviter de tels dégâts occasionnés par des fêtards peu soucieux de l’environnement.

En réalité, la responsabilité revient à la Capitainerie, qui fait partie du DT. Elle organise, pour un coût total s’élevant, pour les trois premiers mois d’ouverture, à 150 000 francs, le nettoyage de la plage publique. Plusieurs mandataires travaillent en relais. Le lundi, le jeudi et le dimanche, une équipe de travailleurs de l’Orangerie (association spécialisée dans la réinsertion professionnelle de personnes précarisées) œuvre sur les lieux dès 6 h 30 , à l’aide de pinces, de balais et d’une souffleuse, pour rendre la grève et la promenade de 400 mètres propres. «Il nous faut en tout cas deux heures et deux passages pour ramasser tous les déchets, explique Franck Kuenzi, coresponsable du secteur voirie de l’association. Dès l’ouverture de la partie gazon, le 13 juillet, cela nous prendra sûrement le double de temps!»

La société de nettoyage Prop intervient, elle, à la place de l’Orangerie, tous les mardis et vendredis, à l’aide d’une balayeuse. Autrement dit: elle nettoie mécaniquement la promenade bétonnée. Mais c’est la propreté de la partie baignade – composée de galets entre lesquels se glissent les mégots et les débris de verre – qui inquiète particulièrement les usagers. Cette propreté-là n’est pas assurée.

Tous les jours, dès 8 h 30 , deux personnes en charge des triporteurs servant de la nourriture et des boissons locales ramassent le gros des détritus visibles.

Une minorité incivile

François Beetschen, responsable des infrastructures portuaires, insiste: «Plus de 95% des usagers respectent parfaitement les lieux. Seule une minorité cause des incivilités entre minuit et 5 h . De 9 h à minuit, la plage est propre. Nous sommes dans une phase d’observation, si nous constatons trop d’insalubrités, nous demanderons aux nettoyeurs d’effectuer un passage supplémentaire.» L’ajout de petites poubelles réclamées par certains baigneurs n’est pas prévu, mais un point de récolte de déchets additionnel sera à disposition des usagers du côté du port, une fois celui-ci terminée, en 2020.

Les Bains des Pâquis connaissent bien le problème des déchets sauvagement abandonnés. «Nous avons eu trop de blessures à cause de bouteilles en verre cassées dans l’eau», explique Fausto Pluchinotta, président de l’Association des usagers des Bains des Pâquis. Conséquence: les Bains sont fermés au public à partir de minuit, et ce depuis plusieurs années.

François Beetschen se veut optimiste: «Nous voulons avoir confiance dans les citoyens et pouvoir garder cet espace ouvert au public en tout temps.» Une demande a toutefois été adressée à la police pour intensifier ses rondes durant la nuit.

(TDG)