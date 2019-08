La musique classique a aussi ses jam-sessions

Imaginez: des musiciens amateurs et quelques professionnels qui pour certains ne se connaissent pas, déchiffrent ensemble des partitions et ont deux heures pour former un orchestre symphonique prêt à se produire en public. Le tout gratuitement dans un lieu insolite en plein air à Genève. C’est le sacré défi que se lance l’Orchestre spontané.

L’idée remonte à 2015 et vient de Sylvain Leutwyler, étudiant en master d’histoire et bassoniste de 26 ans. Dans le cadre du projet de la ville Action 72 heures, des jeunes devaient mettre sur pied de projets originaux d’utilité publique. Pour lui, ce fut un concert classique organisé en trois jours seulement, recrutement des musiciens, répétition et concert compris. Un succès.

Un saut dans l’inconnu

Au printemps 2019, Sylvain Leutwyler remet ça et crée l’Orchestre spontané, avec Amandine Quercia et Michel Godel à ses côtés, respectivement étudiante en médecine et médecin interne. Le principe est simple: un appel est lancé sur les réseaux sociaux et auprès de l'entourage de musiciens, lorsqu’un lieu intéressant pour se produire est trouvé.

Ensuite, c’est le stress et la surprise. «On ne sait pas à l’avance combien de musiciens seront réellement présents, ni si nous auront tous les instruments nécessaires le jour J. Lors du premier concert organisé le 18 mai à la Barje des Sciences, il manquait, par exemple, un contrebassiste et il n’y avait qu’un seul violoncelliste. C’est le jeu, on saute dans l’inconnu, sans garantie!» résume Michel Godel. Cela ne les a toutefois pas empêché, ce jour-là, de jouer du Brahms, du Rimsky-Korsakoff ou encore du Bizet.

Pour Camille Bossart, enseignante et violoniste, c'est l'occasion de retrouver des amis avec qui elle jouait dans l'orchestre du Collège, durant ses études. «L'Orchestre spontané est aussi une excellente manière de casser certains codes de la musique classique, explique-t-elle. Les musiciens, comme le public, ne sont pas cantonnés aux grandes salles prestigieuses. Se déplacer rend la musique classique plus accessible et dépoussière son image.»

Une chance aussi pour des jeunes chefs d’orchestre de diriger dans des conditions plus qu'inhabituelles. Ce sont eux qui proposent le programme musical, les trois organisateurs vérifient ensuite simplement que des instruments rares ne se sont pas glissés dans les partitions, pour ne pas trop corser l'exercice. Fait assez rare pour être souligné, la parité est toujours de mise parmi les différents chefs qui se succèdent.

Une chance aussi pour le public, qui a le privilège rare d’assister à (l’unique) répétition, en découvrant ainsi les étapes de déchiffrages des partitions, le filage, puis, la représentation.

Samedi, c’est dans le parc bucolique en face de la cafétéria de Belle Idée que se tiendra la deuxième représentation de l’Orchestre spontané, dès 14h30. «Ce lieu est souvent méconnu est stigmatisé», souligne Michel Godel. Le public découvrira, presque en même temps que les musiciens, trois airs tirés de l'opéra des Noces de Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, ainsi qu’une danse slave d’Antonín Dvorák, Op.46 No.8. Avec au chant, Elisabeth Peyer et Maxence Marmy, sous la direction d'Alice Businaro et Pierre-Antoine Marçais.

«On n'est pas à l’OSR»

«Tout le monde a des vies très occupées. L’Orchestre spontanée permet à des musiciens amateurs de tous niveaux et de tous âges de se retrouver le temps d’un après-midi. L'offre en matière d'orchestres amateurs est presque saturée à Genève, ce projet se démarque par son originalité, note Michel Godel. C’est un peu l’équivalent des jam-sessions du rock ou du jazz, cela n’existait pas pour la musique classique.»

Sur Facebook, l’invitation est aussi claire que conviviale: «Partitions fournies sur place, ramène juste ton lutrin, ton instrument, tes ami.e.s et ta famille! Tenue décontractée exigée. Chacun joue ce qu’il peut: on n’est pas à l’OSR!»