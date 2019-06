La manifestation contre le président Biya dégénère

Ce samedi à la mi-journée, la manifestation camerounaise a tourné court dans le quartier des Nations. Réunis sur la place, quelques centaines de Camerounais (loin des 5000 attendus) venus de différents pays (Suisse, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni) ont voulu rejoindre l’Hôtel Intercontinental pour protester contre la présence en Suisse du président Paul Biya.

Cela n’a pas été possible. La police a bloqué la route de Ferney pour empêcher leur passage. Dès 13h30, elle a lancé à plusieurs reprises des gaz lacrymogènes et fait usage de la tonne-pompe, afin de disperser les opposants. Des heurts ont également eu lieu entre pro et anti-Biya.

«La Suisse, complice d'un dictateur!»

Cette répression a beaucoup choqué les Camerounais: « Nous sommes venus les mains nues manifester pacifiquement et la Suisse nous envoie des gaz! C’est inacceptable, disent-ils. La Suisse se fait complice d’un dictateur! Il faut dire qu’il dépense 200000 euros par jour ici...».

«Les policiers n'ont pas honte de gazer les gens?, lâche Christian, 40 ans. Quel intérêt a la Suisse de protéger ce dictateur, sinon l'intérêt financier?» Arrivé de Paris, Henri, 55 ans, n'en revient pas: «Est-ce qu'on est armés? Tout ce que nous voulons c'est aller devant l'Intercontinental. Paul Biya a provoqué une guerre, poursuit le cinquantenaire. Plus de 2000 personnes sont mortes, il y a 550 000 réfugiés à l'intérieur du pays. Et le dictateur vient se la couler douce ici.»

«Au Cameroun, les gens meurent!»

«Au Cameroun, il n'y a pas d'eau, pas de routes, pas d'hôpitaux, les gens meurent!», s'exclament Lilian, 34 ans, venu de Milan pour manifester ce samedi à Genève contre le président Biya. «On a l'impression que la Suisse est complice, enchaîne Fulbert Tent, enseignant au Royaume-Uni. La moindre des choses qu'elle aurait dû faire est de dire à Paul Biya qu'il n'était pas le bienvenu.»

A 14h30, il ne reste plus que quelques dizaines de manifestants sur la place des Nations, toujours fermée à la circulation. La police bloque toujours leur passage.

Mise en garde de l'ambassade

L'ambassade du Cameroun à Berne avait lancé une mise en garde en début semaine, assurant que des Camerounais vivant en Europe se préparaient à une «violente» manifestation en Suisse ce samedi. Sur les réseaux sociaux, partisans et opposants au chef d'état âgé de 86 ans s'invectivaient depuis plusieurs jours déjà.

De son côté, la police avait prévenu qu'aucune manifestation ne serait autorisée à moins de 500 mètres de l'Hôtel Intercontinental. (TDG)