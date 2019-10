La lutte contre le harcèlement entre élèves: le DIP peut mieux faire

Le harcèlement entre élèves dans le milieu scolaire est un phénomène qui touche entre 5 et 10% des jeunes de 4 à 16 ans. Dans un cas sur deux, il se poursuit sur les réseaux sociaux. En Suisse comme ailleurs. Pour lutter contre ce fléau qui peut être destructeur pour les victimes, le Département de l’instruction publique (DIP) a lancé en 2016 un plan d’action global dont le déploiement se poursuivra jusqu’en 2020.

Interpellée par une communication citoyenne, la Cour des comptes a évalué ce dispositif. Son rapport, présenté mardi, salue le travail réalisé mais pointe des faiblesses, notamment en matière de formation des enseignants et de coordination générale. Il note également une inégalité des chances pour les élèves puisque la mise en place du dispositif et sa qualité dépendent beaucoup de la volonté des directions d’établissement.

De grandes disparités

«Le seul fait que le département ait pris les choses en main et lancé ce plan d’action est très positif, souligne Isabelle Terrier, la magistrate qui a conduit l’évaluation. De même, la volonté de décentralisation est louable, mais cela a des limites car cela aboutit à de grandes disparités, que ce soit en matière de prévention, de détection ou de prise en charge en cas de harcèlement.»

Le DIP offre en effet aux écoles une sorte de «boîte à outils», une marche à suivre, afin qu’elles adaptent le dispositif à leurs établissements. Cela nécessite un gros travail, dont le résultat dépend beaucoup de l’engagement des directions. Et comme tout le plan se développe sans budget supplémentaire, on peut comprendre la difficulté.

L’analyse a porté sur seize établissements, douze du primaire et quatre du Cycle d’orientation, qui avaient tous bénéficié de la formation prévue dans le plan d’action. La Cour s’est également penchée sur 35 cas concrets de harcèlement, qui ont eu lieu dans treize de ces écoles. «En effet, trois d’entre elles n’ont pas été capables de nous fournir un seul cas», souligne, dubitative, Isabelle Terrier.

Enseignants à la peine

La lutte contre le harcèlement se déroule en trois phases: la prévention, le repérage et la prise en charge. La Cour a vérifié le fonctionnement du plan sur ces trois points, y ajoutant une analyse de la coordination entre les nombreux acteurs impliqués.

Il en ressort principalement un gros besoin en formation des enseignants afin qu’ils se sentent plus à l’aise face au phénomène et sachent comment agir. Le rapport regrette par exemple que seule la moitié des enseignants des seize établissements étudiés ait reçu la formation prévue par le plan d’action. «C’est trop peu et tout à fait regrettable puisque les réponses à notre questionnaire montrent que les enseignants formés se sentent nettement mieux armés pour repérer le harcèlement», note la magistrate.

Dans le même ordre d’idées, le rapport relève un manque de connaissance des enseignants au sujet des nouvelles technologies, et particulièrement des réseaux sociaux. Des lacunes gênantes puisque 50% des cas de harcèlement se poursuivent sur les réseaux sociaux, ne laissant plus de répit aux victimes.

Six recommandations

La Cour des comptes émet six recommandations à l’égard du DIP, qui les a toutes acceptées. Les trois premières ont trait à la formation des enseignants, qu’elle soit continue ou de base. «Le maintien d’un bon climat scolaire est essentiel pour prévenir les cas de harcèlement, souligne Isabelle Terrier. L’enseignant doit y travailler, mais il a besoin pour cela d’acquérir des compétences qui ne figurent pas réellement dans sa formation de base.»

La quatrième recommandation concerne le monitoring: répertorier les cas, les suivre et adapter les projets d’établissement. La cinquième porte sur l’amélioration du pilotage. Les cas de harcèlement ne sont en effet pas centralisés et il n’y a pas de suivi de la réalisation des protocoles d’intervention dans les écoles. Enfin, la dernière vise à mettre en place une véritable coordination entre les acteurs et à mieux définir leurs rôles respectifs.

Comment rendre visible un phénomène caché?

«Le harcèlement entre élèves est un phénomène très insidieux qui est extrêmement difficile à repérer, et cela d’autant plus que les victimes ne se confient généralement pas», note le rapport de la Cour des comptes. Ce sont donc souvent des comportements exprimant une certaine souffrance (par exemple l’isolement ou une chute rapide des notes) qui peuvent mettre la puce à l’oreille d’un enseignant, d’un membre du parascolaire ou d’une infirmière.

Ce sont toutefois généralement les parents qui déclarent les situations à l’école et non l’inverse. Tout simplement parce que le harcèlement se déroule souvent hors de la vue des adultes: vestiaires, zones discrètes du préau par exemple. «Notre intervention est limitée parce que tout se joue dans des endroits auxquels nous n’avons pas accès», souligne un enseignant dans l’un des cas étudiés. La Cour, ainsi que certains enseignants, estime toutefois que ces lieux mériteraient une meilleure surveillance.

Même lorsque des faits sont portés à la connaissance des enseignants, une certaine tendance à la banalisation est reconnue par ces derniers. Ils sont 38% à l’admettre. «Dans les 32 cas de microviolences verbales analysées par la Cour, les professionnels de l’école ont attendu des faits visibles et concrets avant d’intervenir», précise le rapport. Une attente qui n’est pas sans conséquence pour les victimes.

Le repérage se complique encore si le harcèlement se caractérise non par des actes de violence mais par une exclusion ou un isolement de la victime. Pas de coups à l’extérieur, mais des blessures à l’intérieur. Et cela se complique encore lorsque l’on passe au cyberharcèlement.

En dépit de tous ces obstacles à la mise en évidence des cas de harcèlement, seuls 19,2% des enseignants interrogés estiment n’avoir jamais été confrontés au phénomène. E.BY