La Légion d’honneur pour une Genevoise

Sa vie est une aventure faite de maladie et de résilience en toile de fond. Une combinaison qui a forcé son destin de chercheuse, l’a menée à une carrière internationale, aurait pu la mettre à genoux mais lui a finalement donné les clés d’une renaissance personnelle et professionnelle. La professeure genevoise Claire-Anne Siegrist, 61 ans, a reçu jeudi la Légion d’honneur française pour son engagement en vaccinologie. L’occasion de raconter l’incroyable parcours de cette figure genevoise, de la lutte contre Ebola à son propre combat contre la maladie, des vaccins à l’hypnose.

«Vous venez voir la professeure? C’est une grande dame, vous verrez. Elle nous salue toujours.» À la loge du Centre médical universitaire, la portraitisée fait l’unanimité. Claire-Anne Siegrist, médecin et professeure au Département de pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), est connue comme le loup blanc. Et peu adepte des portraits. Son aval s’obtient à condition que l’exercice ne consiste pas à la «mettre en avant inutilement» mais serve à «montrer un chemin et peut-être inspirer les plus jeunes». De quoi mettre une légère pression et autant d’appréhension, qui s’envolent dès le premier sourire décoché sur le seuil. Derrière les lunettes à fine monture, le regard bleu est bienveillant.

Une première épreuve

Enfant, Claire-Anne Siegrist se rêvait superhéros. Pas pour les superpouvoirs mais pour «sauver des bébés». Cet engagement pour autrui, assorti d’une curiosité insatiable, la pousse vers la Faculté de médecine, puis vers l’infectiologie et l’immunologie. «Le système immunitaire, dont le développement durant les premières années de vie était alors peu documenté, me fascinait. J’ai commencé à m’intéresser au vaccin comme outil de mesure de ce système et de ses compétences.»

Un premier coup du sort la détourne du métier d’infectiologue: une inflammation des yeux menace de lui faire perdre la vue et diminue ses défenses immunitaires. Impossible alors d’évoluer dans un milieu infectieux. Elle en pleure avant de sécher ses larmes et de bifurquer vers la santé publique. En 1999, elle instaure la première chaire de vaccinologie en Europe. «Jusqu’alors, ce domaine était réservé aux industries. Dans les hôpitaux et les universités, on s’occupait plus de sauver des vies que d’étudier et d’informer sur l’efficacité des vaccins.»

Elle conseille le Royaume-Uni

La Genevoise crée et dirige le Centre pour l’immunologie vaccinale de l’OMS, préside durant dix ans la Commission fédérale pour les vaccinations et, de 2008 à 2016, conseille le gouvernement britannique sur sa stratégie vaccinale – première étrangère à occuper ce poste.

Être aux commandes de politiques si différentes, une tâche schizophrénique? «Non, au contraire. Cela m’a permis d’acquérir une compréhension profonde de ce que permettent – ou non – les vaccins.» Celle qui est devenue une des meilleures spécialistes au monde se défend toutefois d’imposer la vaccination à tout prix. «J’ai toujours dit que chacun était libre. Faites ce que vous voulez, mais informez-vous bien.»

Son expertise est couronnée de prix prestigieux. Modeste, elle est plus touchée par les remerciements qu’ils contiennent. «Ils donnent un sens supplémentaire à une vie de travail et parfois le courage nécessaire pour rebondir. Ces récompenses montrent aussi aux jeunes, y compris aux femmes, qu’il est possible de tracer sa route dans le milieu médical et universitaire.»

Même s’il faut parfois avoir les épaules solides pour défendre ses convictions. À force d’incarner la figure de proue des vaccins, l’ambassadrice devient une cible, on la dit vendue aux industries. «Il faut différencier les liens et les conflits d’intérêts, répond-elle. J’ai forcément des contacts avec les industries, sinon je ne connaîtrais rien aux vaccins. Mais je ne tire aucun profit personnel de ces relations. D’autre part, je me suis toujours prononcée avec conviction, sur la base de mes recherches, et j’ai toujours dit que le jour où un vaccin poserait problème, je serai la première à dire stop.»

En marge des lauriers, elle récolte parfois aussi des menaces et des insultes. «J’ai reçu beaucoup de courriers peu agréables. Mon assistante me les signalait avec un post-it en me conseillant de bien respirer avant la lecture… Je les ai lus et j’y répondais. Ça fait mal de voir qu’on n’arrive pas à donner tous les éléments pour permettre de faire le bon choix.» Pour faciliter cette compréhension, la chercheuse crée le réseau d’experts Infovac, qui répond aux questions des professionnels, un logiciel de gestion et un carnet électronique des vaccinations.

Le sommet puis la douleur

À la fin de 2014, la spécialiste atteint le point le plus intense de sa carrière de vaccinologue. Alors que le virus Ebola ravage l’Afrique, l’OMS lui demande de diriger l’essai clinique d’un vaccin. «Il n’avait été testé que sur les singes. C’était un énorme défi.» Elle refuse durant quinze jours. «J’avais peur de cette responsabilité. Et ma vie était déjà tellement pleine… Mais je ne pouvais pas rester sans rien faire. Je me suis finalement dit que la seule chose dont je serais responsable, c’était de faire de mon mieux.»

Son équipe se relaie jour et nuit, sans répit. Six semaines plus tard, les injections débutent. Rapidement, des effets secondaires apparaissent: inflammations dans les articulations. Ebola atteint alors son pic, la pression mondiale est énorme. «Malgré cela, j’ai fait le choix de tout suspendre. Il fallait d’abord comprendre avant de continuer.» Les effets secondaires s’avèrent finalement temporaires et le vaccin est distribué. «Ça a été la période la plus intense de ma carrière et une magnifique aventure humaine.» Galvanisant, mais stressant aussi. La pression accumulée finit par gripper la machine. «Cela a pu bousculer mon système immunitaire et peut-être contribué à déclencher ma polynévrite, une maladie auto-immune. J’avais l’impression que des milliers d’aiguilles perforaient mes jambes et mes pieds. C’était intenable.» Les antidouleurs se révèlent impuissants.

La médecin devenue patiente passe à l’autre bout de la perfusion, puis dans un fauteuil roulant. Mais pas sans un sursaut salvateur: «Je me suis dit que si mon cerveau me renvoyait l’image d’aiguilles, il devait être possible de les lui faire transformer en perceptions plus confortables.» La Dre Adriana Wolff, médecin adjointe au Service d’anesthésiologie et hypnothérapeute expérimentée, est appelée à son chevet. Elle lui fait imaginer qu’elle plonge ses jambes dans un lac de montagne, en Engadine, cette région qu’elle affectionne tant. «Quinze minutes plus tard, les pieds glacés, je ne sentais plus aucune douleur!»

Claire-Anne Siegrist consacre son été à l’apprentissage de l’auto-hypnose. «Cela m’a permis de traverser deux ans de douleurs.» Mais au prix d’un quotidien entrecoupé de séances, jusqu’à dix par jour. «Un après-midi, alors que j’étais vraiment mal, une petite voix m’a rappelé la chercheuse que j’étais, en chuchotant: «Tu es riche de ce que tu as acquis, applique-le.»

Dès lors, chaque soir, elle entre des mots-clés dans des bases de données d’essais cliniques pour trouver de quoi soulager son corps. Elle découvre que le docteur Paolo Maino, de l’Hôpital de Lugano, teste l’implantation d’électrodes sur les racines des nerfs transmettant la douleur. Sur la table d’opération, sous le regard médusé des praticiens, son intervention se déroule sans anesthésie générale, durant cinq heures, grâce à l’autohypnose. Depuis, les douleurs semblables à des aiguilles ont disparu. «Elles se réveillent seulement lorsque je me lève.» Puisqu’elles l’empêchent aussi de renouer avec sa passion de la randonnée, l’évasion se fait grâce à l’autohypnose. «Je continue à voyager et à gérer au mieux les aléas de la vie.»

Elle s’expose pour l’hypnose

La méthode l’a convaincue au point d’exposer au public une intimité auparavant préservée avec soin. «Dévoiler ma vie privée de spécialiste n’aurait fait que répondre à de la curiosité. Par contre, confier la difficulté de passer du rôle de médecin à celui de patiente et dire l’apport extraordinaire de l’hypnose pouvait conférer de la crédibilité scientifique à cette méthode. Et donner un espoir à ceux qui souffrent et sont souvent laissés au bord du chemin de la médecine conventionnelle.»

Depuis, Claire-Anne Siegrist et Adriana Wolff ont développé un programme de formation des collaborateurs des HUG à la communication thérapeutique et à l’hypnose, afin d’offrir à d’autres l’accès à cette approche. Sans prosélytisme. «J’ai tout fait pour que les gens s’approprient leurs vaccinations et je suis dans une même démarche avec l’hypnose. Moi, elle m’a permis de traverser le désert. Demandez-vous simplement si elle pourrait vous aider à traverser une épreuve.»

(TDG)