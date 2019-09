Ambiance de folie pour les entraînements de la Laver Cup

Les entraînements de la Laver Cup ont débuté ce jeudi à 13h à Palexpo. La halle est pour l'occasion remplie. 2000 enfants des écoles genevoises sont venus assister aux échanges entre les joueurs, dans une ambiance de «Coupe Davis». Les élèves de l'école de Collonge-Bellerive, présente en force avec pas moins de six classes, ont même confectionné une banderole pour demander à Roger Federer de leur signer un autographe.

Alors que la Bâlois s'entraîne avec l'Espagnol Roberto Bautista Agut, c'est la «bronca» dans les gradins. Le public bat des pieds et des mains à chaque fois que le Maître touche la balle.

L'ancien tennisman français Henri Leconte est intervenu pour demander un peu de calme pendant les échanges. Pas évident, puisque de son côté Roger Federer, visiblement très heureux d'être là, prend un malin plaisir à chauffer le public en le faisant taire puis hurler à pleins poumons.

Fun stuff going on at the open practice ???? #LaverCup



