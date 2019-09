La justice n'entendra pas Serge Dal Busco avant la date prévue

Le ministre des infrastructures Serge Dal Busco voulait être entendu au plus vite par la justice? C'est raté. «Le Ministère public m’a répondu qu’il n’était malheureusement pas possible d’anticiper l’audience du 27 septembre prochain. Je remercie le Ministère public d’avoir examiné ma demande et je prends respectueusement acte de sa réponse», réagit le magistrat.

La semaine passée, reconnaissant «une maladresse» et regrettant «sincèrement d'avoir pu décevoir bon nombre de citoyennes et de citoyens», l'élu refusait de s'exprimer sur le fond de l'affaire, à savoir les 10 000 francs qu'il avait reçus de Manotel entre les deux tours des élections cantonales de 2018.

Désirant vouloir réserver «en primeur» toutes ses explications à la justice «avant de pouvoir s'en ouvrir à la population», il expliquait avoir «sollicité officiellement» le Ministère public en vue d'avancer son audition afin de lui permettre de s'exprimer «publiquement en toute transparence», le plus vite possible.

Le refus de la justice n'est pas une surprise. Son agenda tient rarement compte des aléas politiques ou médiatiques.