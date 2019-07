La justice blanchit un syndicaliste mais le condamne à payer les frais

Secrétaire syndical d’Unia, Jamal Al-Amine n’en revient pas. «Le Ministère public ne peut à la fois m’exempter de toute faute, dire que j’ai agi de bonne foi, et en même temps soutenir que je dois payer les frais de justice car j’aurais, «de manière illicite et fautive», provoqué l’ouverture de la procédure», déclare-t-il. C’est pourtant bien ce qu’écrit la procureure dans son ordonnance de classement datée du 17 juin.

Mais reprenons depuis le début, soit le 13 juillet 2017. Ce jour-là, plusieurs médias, dont la «Tribune de Genève», couvrent une conférence de presse du syndicat Unia portant sur les conditions de travail à l’antenne genevoise de l’institut de sondage Demoscope (fermée depuis et transférée à Fribourg). Quatre employés y dénoncent une détérioration de celles-là depuis l’arrivée d’un nouveau responsable. Certains évoquent même des sondages «bidonnés» (l’ordre de modifier l’âge de certains sondés aurait été donné).

Le 18 juillet, Demoscope Genève SA dépose une plainte pénale pour diffamation à l’encontre de Jamal Al-Amine, secrétaire syndical – responsable du dossier – et d’un des ex-employés de l’institut qui avait été licencié. Les médias, qui ont aussi donné la parole à la direction de Demoscope, ne sont pas inquiétés.

Propos tenus de bonne foi

Menée par la procureure Alexandra Jacquemet, la procédure se conclut, le 17 juin 2019, par une ordonnance de classement. Il y est notamment écrit: «Le Ministère public retient qu’au moment où le prévenu a tenu les propos litigieux, il existait des raisons concrètes lui permettant de les tenir pour vrais. Il en résulte que Jamal Al-Amine pourrait, en cas de renvoi en jugement, aisément faire la preuve de sa bonne foi.»

Auparavant, l’ordonnance admet également un intérêt public manifeste à la divulgation des reproches formulés. Particulièrement du fait que Demoscope travaillait à l’époque sur mandat pour l’Office fédéral de la statistique. Ses mandants sont en fait d’une manière générale à 50% les pouvoirs publics.

Condamnable au civil?

C’est le chapitre suivant, intitulé «Indemnisation», qui a fait bondir le syndicaliste. «Les frais de procédure seront mis à la charge du prévenu car il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci», est-il écrit.

En lui imposant le paiement des frais, l’autorité de poursuite restreint le champ de l’action syndicale Me Raphaël Roux, avocat du secrétaire syndical

Selon l’ordonnance, sous l'angle du droit civil cette fois, «les propos tenus par le prévenu à l’endroit de la société sont de nature à porter atteinte à la personnalité de cette dernière». Conséquence: les 510 francs de procédure sont à sa charge et il ne recevra aucune indemnité pour ses frais d’avocat (8300 francs en tout).

«Une pression sur les syndicats»

Jamal Al-Amine interprète cette «sanction» comme une pression sur les syndicats pour les empêcher de faire leur travail et dénoncer des abus, lorsque cela est justifié, sur la place publique. Dans le recours déposé le 1er juillet, son avocat, Me Raphaël Roux, relève que la jurisprudence «interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées».

Le fait que les médias n’ont pas été attaqués donne des munitions à l’avocat: «Il est inadmissible que le Ministère public suggère une violation d’un droit de la personnalité qui n’a pas été alléguée, ni a fortiori constatée par la justice civile à l’encontre de médias relayant les propos du recourant», ajoute-t-il.

Et de conclure: «En lui imposant le paiement des frais, l’autorité de poursuite restreint le champ de l’action syndicale. La décision litigieuse ouvre en effet la voie à admettre toute démarche d’intimidation consistant à déposer une plainte pénale contre un syndicaliste quand bien même ce dernier n’a commis aucune infraction.»

Me Roux demande par conséquent que les frais de justice ne soient pas à la charge de son client et qu’il reçoive une indemnité correspondant à ses honoraires.