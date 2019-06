La justice a tranché: la majorité des élèves frontaliers n'ira pas à l'école à Genève

La justice genevoise donne raison au Conseil d'État, qui veut limiter l'accès à l'école genevoise aux élèves frontaliers dès la rentrée scolaire 2019, indique le pouvoir judiciaire dans un communiqué de presse. C'est une étape très attendue alors que sur quatre avis de droit sur la question, deux concluaient à l'illégalité et deux autres l'estimaient légale.

La Chambre administrative de la Cour de justice, qui avait désavoué le Conseil d'Etat à deux reprises jusqu'à présent, rejette cette fois les recours déposés par des parents. Elle estime que la base légale est suffisante pour refuser que ces élèves domiciliés en France puissent être scolarisés à Genève. Selon elle, ces dispositions ne violent ni la Constitution, «notamment le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit», ni l'accord sur la libre circulation des personnes: «faute de résider en Suisse, les enfants concernés ne peuvent pas déduire un droit à être scolarisés à Genève. Il n'y a dès lors pas de discrimination directe des intéressés.»

La seule exception concerne les élèves qui ont déjà commencé leur scolarité dans le canton ou qui ont un frère ou une sœur dans cette situation.

Pour l'année scolaire 2019-2020, sur les 257 demandes de scolarisation d'enfants hors canton, 184 ont été refusées par le Département de l'instruction publique, comme l'avait révélé 20 minutes.

Le président du Conseil d'Etat, Antonio Hodgers, se dit «satisfait car c'est la première fois que la justice s'exprime sur le fond. Les Genevois ne peuvent pas choisir le lieu de scolarisation de leurs enfants, il n'y a pas de raison que cela soit différent pour les familles habitant en France. Nous ne voulons pas d'un tourisme scolaire, ce n'est pas comme cela que fonctionne l'école républicaine.»

Recours probable

L’avocat genevois Me Romain Jordan, qui défend les intérêts de familles, de la commune de Saint-Julien et du pôle métropolitain (qui regroupe les communes entourant Genève), a «appris ce matin par le communiqué de presse du pouvoir judiciaire le rejet des recours. N’ayant toujours pas reçu lesdites décisions, je m’étonne de ce mode de communication. Dès que nous les aurons reçues, nous allons analyser ces décisions puis certainement saisir le Tribunal fédéral, afin qu’une décision de principe puisse être rendue, avec la distance de la justice suprême. » En cas de recours, il semble peu probable que les juges de Mon Repos tranchent avant la rentrée scolaire, et qu'ils obligent le Canton à accueillir les élèves concernés de manière provisoire.

La Chambre administrative avait retoqué l'Etat à deux reprises précédemment, sur des questions de forme. Au printemps 2019, elle a annulé au moins deux refus de scolarisation, car la volonté politique du Conseil d'Etat, qui ne voulait inclure dans les exceptions «que les membres de la fratrie scolarisés dans l'enseignement obligatoire» (primaire et Cycle d'orientation) «avait été mal retranscrite dans les textes réglementaires», qui indiquaient de manière plus large «au sein d'établissements scolaires publics genevois». Ainsi, le secondaire II (Collège, Ecole de commerce etc.) était compris dans le règlement, contrairement à la volonté de l'Exécutif. En conséquence, la Chambre a admis les recours. En mai 2018, la Chambre administrative avait aussi donné raison aux familles et annulé les refus de scolarisation. Elle retenait que l'Etat avait bafoué le principe d'égalité de traitement, certaines demandes ayant été soumises à l'ancien règlement et d'autres non. Mais jusqu'à maintenant, la justice genevoise ne s'était pas prononcée sur le fond, c'est-à-dire sur la conformité au droit constitutionnel et aux accords bilatéraux, ce qui est maintenant chose faite.

