La hausse de 0,5% à Genève est contestée

Les primes maladie augmenteront de 0,5% en moyenne, l’an prochain à Genève. La hausse prévue est encore plus modérée au niveau suisse, puisqu’elle s’élève à 0,2%. Alain Berset, en charge de la santé, n’avait ainsi pas le teint pâle ni le sourcil ombrageux lundi à Berne pour annoncer «cette très bonne nouvelle. C’est l’une des hausses les plus faibles depuis l’introduction de la loi sur l’assurance maladie.» Effectivement, il faut remonter à 2008 pour trouver un meilleur chiffre. À cette époque, les primes avaient carrément baissé… pour mieux exploser les deux années suivantes.

Faut-il voir dans cette annonce une pilule calmante distribuée à la veille des élections fédérales, se demandent le conseiller d’État genevois responsable de la Santé, Mauro Poggia, et le président de l’Association des médecins du canton de Genève, Michel Matter? Alain Berset s’en défend. «On ne joue pas avec les chiffres. Nous avons fait des efforts d’économie. Les primes perçues par les assureurs étaient un peu trop élevées par le passé. Et nous avons eu une bonne année 2019.»

«On paiera cela en 2021!»

L’Office fédéral de la santé publique abonde: «Les mesures prises ces dernières années pour limiter l’augmentation des coûts ainsi que les baisses régulières des prix des médicaments depuis 2012 portent leurs fruits.» Mauro Poggia n’est pas de cet avis: «Les coûts ne sont absolument pas maîtrisés. La hausse a repris l’ascenseur entre le 1er trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019 (de 4 à 5%, selon le type des coûts de la santé). L’augmentation des primes en 2020 ne sera pas suffisante pour couvrir les frais. On paiera cela en 2021!»

Même petite, cette hausse des primes est toutefois, pour l’heure, contestée par le patron genevois de la Santé: «Il faut résister à une réaction de satisfaction. Les chiffres sont trompeurs. Les réserves se sont élevées à 9,4 milliards en 2018, soit 4,6 milliards de plus que ce qu’exige la loi. Cette réalité aurait dû permettre de compenser complètement les hausses de primes.»

"Même rengaine macabre"

«On devrait même assister à une déflation des primes», selon Jean-Paul Derouette, président de la section romande de l’Association suisse des assurés (Assuas). Il constate que chaque année, à cette époque, «c’est la même rengaine macabre. Et on est presque content avec une petite hausse des primes. O,5% semble une bonne nouvelle quand on a vécu les années précédentes. Mais en réalité, c’est un scandale de plus. Les Romands paient pour les autres petits cantons.» À l’exception des Vaudois (–0, 3%), les Romands (sans Berne) enregistrent, il est vrai, des primes supérieures à la moyenne suisse. Comme chaque année, il y a des disparités d’un canton à l’autre. Quatorze se situent au-dessus de 0,2%, avec Neuchâtel, qui enregistre la plus forte hausse au niveau national (+2,9%). À l’autre extrême, Lucerne affiche une baisse de 1,5%.

Comment expliquer ces différences? Pour SantéSuisse, l’élément principal est l’évolution des coûts de la santé: «À Neuchâtel, ils ont augmenté de 4,56% entre 2017 et 2018, alors qu’ils ont baissé de 0,72% dans le canton de Vaud».

Coup de bambou à Assura

Aussi modérée soit l’évolution moyenne des primes, Felix Schneuwly, expert Comparis, met en garde: «Les primes peuvent varier, à la hausse comme à la baisse, de manière considérable selon la caisse maladie, la franchise et le modèle d’assurance.» Preuve en est si l’on prend l’exemple d’Assura. À Genève, la prime pour un adulte passera de 482 francs en 2019 à 503 francs en 2020 avec la franchise minimale. Ce qui représente une hausse de 4,5%! Cette assurance reste cependant la moins coûteuse.

On arrive au bout du système et il est temps de s’attaquer au nœud du problème, estime Jean-Paul Derouette: «On constate une surmédication de 20%. Si on arrivait à y remédier, on diminuerait de 100 francs par mois la douloureuse!» Le président de l’Assuas s’en prend aux médecins, «rémunérés trois à quatre fois plus que leurs confrères européens». En revanche, il rend hommage aux pharmaciens, «qui font de gros efforts depuis dix ans. Ce qui n’est pas le cas de l’industrie pharmaceutique. Certains médicaments coûtent deux fois plus cher que dans le reste de l’Europe et les officines suisses ne peuvent pas se fournir à l’étranger.»

Michel Matter défend les médecins: «Nous sommes en dessous des hausses enregistrées ces dernières années. Cela montre qu’un travail énorme a été fait pour maîtriser les coûts.»

Tous responsables?

Le 21 août dernier, le Conseil fédéral a transmis au Parlement un volet de neuf mesures qui responsabilise tous les acteurs de la santé. Un deuxième volet de mesures est prévu pour le début de l’année prochaine. Tous responsables? «Je n’ai pas le sentiment d’une manière générale, que les assurés genevois abusent», réagit Jean-Paul Derouette. Il ne croit pas au phénomène «Je dois en avoir pour mon argent»: «Non! Beaucoup de Genevois ont pris des franchises à 1500 francs. C’est un signe de responsabilité. S’ils dépassent cette somme, c’est à cause d’une maladie chronique, ou la faute à pas de chance.»

Le président de l’Assuas estime enfin qu’il faudrait «un meilleur flux entre secteurs public et privé. Quand un hôpital est débordé, il doit orienter des patients vers l’ambulatoire.»

Le président de l’Association des médecins du canton de Genève relève, lui, que le transfert vers le secteur ambulatoire est plus important en Suisse romande. Or, ces soins sont intégralement à la charge des assurances, alors que les cantons paient une partie de la facture hospitalière. “Nous avons aussi des habitudes de consultation différente. Les psychiatres, par exemple, revoient plus facilement leurs patients. Mais cela permet aussi de réduire le nombre d'hospitalisations”, conclut Michel Matter

Cinq questions clés pour saisir les enjeux au niveau de la Confédération et de l’assuré

Alain Berset n’a pas joué au fier-à-bras en présentant cette hausse modeste des primes au niveau suisse. Le ministre de la santé en retire cependant une satisfaction tangible: «C’est la preuve qu’on peut agir sur les coûts.» Survol des questions qui se posent.

Pourquoi la hausse est-elle aussi modérée?

Alain Berset relève qu’il y a eu un serrage de vis sur le prix des médicaments. Puis le Conseil fédéral est intervenu sur le prix des prestations médicales en tranchant sur le TarMed. Enfin, les assureurs avaient constitué un peu trop de réserves dans certains cantons.

Le coup de bambou, c’est pour 2021?

C’est la crainte des assureurs, qui disent que les hausses modestes de prime ont toujours été suivies de fortes augmentations. Berset est resté très vague sur les perspectives futures. Selon lui, cela va dépendre beaucoup de la volonté politique des élus au parlement. Il les enjoint à donner leur feu vert à des génériques moins chers.

Les efforts pour économiser, c’est fini?

Non, non et non. Alain Berset a martelé que sans économies répétées année après année, il serait impossible de maîtriser durablement les coûts de la santé. Ces derniers dépassent déjà 80 milliards par an. Et cela va continuer d’augmenter en raison du vieillissement de la population et des progrès techniques. Ces derniers, quand ils sont utilisés à bon escient, apportent des avancées spectaculaires. «On peut guérir aujourd’hui des maladies dont on mourrait il y a quinze ou vingt ans», rappelle le ministre.

Quelles sont les réactions?

Ce mardi, on se garde de faire preuve de trop d’enthousiasme! SantéSuisse note qu’on ne peut pas parler d’un renversement de tendance durable. Pour le PLR, il n’y a «aucune raison de relâcher la pression». Le PDC juge que les mesures annoncées par le Conseil fédéral pour atténuer les coûts ne suffisent pas à maîtriser leur hausse sur le long terme. Et le PS note que, pour beaucoup d’assurés, le seuil de douleur est depuis longtemps atteint.

Que faire pour changer d’assurance maladie?

Les assureurs maladie ont jusqu’à la fin du mois d’octobre pour informer leurs assurés du montant de leurs primes pour 2020. Vous pouvez déjà consulter notre tableau et, si vous voulez des informations exhaustives, aller sur le site internet de la Confédération (priminfo.admin.ch). Vous pourrez sélectionner les primes selon votre profil et le montant de la franchise. Le calculateur automatique vous donnera les économies potentielles. Si vous voulez changer, vous pouvez demander une offre en ligne. AR.G./C.Z.