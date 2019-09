La Halte de nuit cherche activement un nouveau lieu

Elle va aussi devoir déménager. Elle, c’est la Halte de nuit, porte d’entrée dans le Dispositif de nuit (DDN), premier du nom à Genève, mis en place cet été à l’initiative d’un collectif d’associations locales œuvrant dans le domaine de l’urgence sociale. L’acronyme qui les résume – CAUSE – est plus facile à mémoriser que les lieux provisoires dans lesquels ce même dispositif s’est déployé depuis la fin du mois de juillet.

Accueil nomade et tournant: on passe d’une rive à l’autre, on investit ici ce que l’on quitte là, sous la bénédiction de l’Église protestante de Genève, partie prenante dans l’hébergement de ces lieux dormants, appelés sleep-in.

Ils ont leur antichambre à la rue du Grand-Bureau, aux Acacias, dans cet espace en entresol géré la journée par le CARÉ. Mais pour encore une poignée de semaines seulement. En automne, il faudra aller ailleurs réinventer ce lieu de répit nocturne où l’on vient reposer le corps et l’esprit, souffler un peu entre 19 h et 7 h du matin, sans pour autant pouvoir y dormir.

Qui vient grossir les rangs fatigués de ces quelque 80 passages quotidiens? Des gens jeunes, trop sans doute, mineurs non accompagnés pour la plupart, ballottés entre un hôtel qui n’a rien d’une maison de quartier et la plaine de Plainpalais, inhospitalière après minuit. «Mais il y a aussi beaucoup de gens âgés, précise Marco Salmaso, codirecteur du DDN. Ils viennent de partout, parfois de très loin; ils ne sont plus pris en compte dans leur pays, ils ont derrière eux un long parcours d’errance.»

Des personnes esseulées, qui profitent de ce vis-à-vis social providentiel, dans lequel on peut entrer à n’importe quelle heure et trouver à qui parler. Les oreilles, ici, sont professionnelles, formées au lien qui se construit sur une écoute, un regard, sur cette attention à l’autre qu’aucun téléviseur ne donnera jamais. Parfois aussi des gens sans logement, qui dorment dans leur voiture et partent travailler très tôt le matin.

Donc, oui, la Halte doit prochainement quitter son adresse hébergeuse. Ses responsables cherchent un lieu de 300 mètres carrés, réaménageable sommairement, avec douches, toilettes et cuisine. «Si on peut accéder à des locaux vides simplement exploitables, qui nous seraient mis à disposition gratuitement, dans un quartier proche du centre-ville, entre Plainpalais, Pâquis et Grottes, alors, ajoute Marco, je commence dès demain à croire au Père Noël.»

Lequel Père Noël, connecté lui aussi, peut sans autre indiquer sa localisation à l’adresse mail officielle haltedenuit.ge@gmail.com. Elle est consultée chaque nuit par des veilleurs agréés qui, eux non plus, ne dorment jamais.