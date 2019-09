La guerre contre le parking Clé-de-Rive est déclarée

Le Parti socialiste lance les hostilités. Dans un communiqué diffusé mardi, la section de la Ville de Genève annonce son opposition au principe du nouveau parking Clé-de-Rive sous la rue Pierre-Fatio – celle qui mène du rond-point de Rive au lac. Le projet, dont les premières esquisses remontent aux années 90, prévoit la création sur six niveaux de 498 places pour les voitures, ainsi que de 388 places pour les motos et les scooters. En compensation, 33 000 m2 seraient piétonnisés en surface, du quai Gustave-Ador à la rue Ferdinand-Holder et, d’est en ouest, du boulevard Helvétique à la rue d’Italie.

Un «deal politique», qui a passé la rampe en commission en mai, au terme d’un marathon de dix séances et de 18 auditions. L’entier du Conseil municipal se prononcera cet automne. «Alors qu’en ville, la moitié des ménages n’a plus de voiture privée, que la mise en service du Léman Express va offrir très prochainement des possibilités de déplacement inédites en zone urbaine […], plus rien ne justifie la réalisation d’un parking dans l’hypercentre», argue le PS. Les socialistes préviennent qu’ils lanceront ou soutiendront un référendum au cas où le projet serait accepté par le Municipal.

Un si fragile compromis

Les Verts applaudissent, eux qui avaient déjà agité l’épée de Damoclès du référendum face à ce qu’ils qualifient d’«aspirateur à voitures». Et tant pis si le projet est porté par un Exécutif à majorité de gauche. «Le Municipal vient de décréter l’urgence climatique, rappelle Alfonso Gomez. Cela nous impose de revoir l’ensemble des projets en cours, en allant au-delà des bonnes paroles et en prenant des mesures concrètes.» Le candidat à l’élection au Conseil administratif en 2020 prévient que les Verts sont prêts à «aller plus loin encore» et à lancer une initiative pour piétonniser la rue Pierre-Fatio. «Il ne faut pas jouer le parking contre la piétonnisation», assène Alfonso Gomez.

Pourtant, c’est bien autour de ce compromis fragile, arraché après des années de polémiques entre milieux de la mobilité douce, associations d’automobilistes et commerçants, que les débats se focaliseront au Municipal. «On avance à pas d’escargot et, lorsque, enfin, on arrive à quelque chose de concret, la gauche retire ses billes», tonne le MCG Daniel Sormanni. En 2014, aucun conseiller municipal ne s’était opposé au crédit permettant de lancer les études liées au réaménagement du quartier de Rive. La délibération avait été acceptée par 44 oui, 0 non et 24 abstentions. «Ce crédit d’étude ne portait pas sur le parking, il portait sur la piétonnisation de Pierre-Fatio», rétorque Alfonso Gomez.

En vertu de la convention signée en 2014 avec le Conseil administratif, la société Parking Clé-de-Rive SA devrait cofinancer les frais de réaménagement et d’assainissement du quartier à hauteur de 6 millions de francs – sur un total de 34 millions de francs. La Ville accordera au promoteur privé une rente de superficie qui devrait permettre aux finances publiques d’encaisser 169 millions de francs sur soixante-cinq ans. «Grâce au parking, nous pourrons financer en partie la zone piétonne alentour», avance le conseiller municipal PLR Simon Brandt. La construction du parking en tant que tel, estimée à 50 millions de francs, sera en outre financée exclusivement par le privé.

Candidates PDC divisées

Mais le lancement d’un référendum semble inéluctable. À l’heure du vote cet automne en plénière, la droite élargie (PDC, PLR, MCG et UDC), qui est majoritaire, imposera probablement une nouvelle fois sa volonté, comme elle l’a fait en Commission de l’aménagement. À moins que… À moins que, sensibles à l’air du temps et à l’émoi que suscite auprès d’une partie de la population l’ouverture de nouveaux chantiers, à l’image de celui des Allières, des élus ne décident de changer d’avis. Simon Brandt écarte a priori cette possibilité en ce qui concerne le PLR. «Lorsque nous en avons parlé avant le vote en commission, personne n’a émis la moindre réserve», rapporte le chef du groupe libéral-radical.

La situation pourrait être différente au PDC. Car Clé-de-Rive cristallise l’opposition entre les deux candidates du parti, Marie Barbey-Chappuis et Alia Chaker Mangeat. Si la première y voit «une opportunité unique de créer des espaces publics de qualité, accessibles aux piétons et aux commerçants», la seconde combat «un mauvais projet, anachronique et en contradiction avec la loi sur la mobilité douce». Alia Chaker Mangeat le dit sans ambages: «Si le texte est accepté en plénière, je soutiendrai le référendum devant l’assemblée générale de mon parti.» Et si d’autres élus PDC la suivaient?

Une interminable saga politique

Juillet 2008 Le groupe Valartis dépose un projet, concocté dans les années 90 par le bureau d'architectes Cerutti, de parking souterrain à Rive.

Octobre 2008 L’initiative municipale des Verts réclamant 200 rues piétonnes en ville aboutit.

Septembre 2012 La population de la ville refuse les 50 premières rues piétonnes et l’État ressort des tiroirs le projet de parking à Rive.

Janvier 2014 La Ville donne son accord et signe une convention avec des promoteurs privés.

Juin 2014 Le Conseil municipal accepte un crédit pour lancer les études d’aménagement.

Novembre 2015 La Ville désigne le lauréat du concours: l’architecte neuchâtelois Pascal Heyraud.

Octobre 2017 Dépôt des requêtes d’autorisation de construire.

Mai 2019 Le projet passe la rampe en commission du Municipal.