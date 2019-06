La grande roue revient, plus petite mais moins chère

Elle est inaugurée mardi soir mais sa silhouette repérable de loin attire le regard des enfants depuis la fin de mai. Une grande roue un peu différente a pris ses quartiers d'été au Jardin anglais. Plus petite que celle de l'an dernier (35 mètres de diamètre contre 46 mètres), elle a l'avantage d'être moins chère: 7 francs pour tous et gratuite pour les moins de 3 ans, contre 9 francs pour les adultes et 7 francs pour les enfants en 2018. Contrairement aux deux années précédentes, les cabines ne seront pas fermées mais ouvertes. «C'est plus agréable comme sensation de respirer l'air du lac», commente Jean-Daniel Bergdof, le forain genevois qui succède aux Bourquin zurichois, partis garantir la rentabilité de leur grande roue à la Fête des vignerons.

Le Village suisse, d'une surface de 850 m2, sera animé jusqu'au 8 septembre. En dehors de la roue panoramique, il est composé d'un restaurant de spécialités helvétiques et de deux chalets suisses proposant des sucreries qui ne font pas dans la dentelle, comme des churros au Toblerone. «On a appuyé sur la décoration helvétique, avec des petites fleurs que les touristes aiment bien», précise Alexandre Afsary, nouvel organisateur du village mandaté par Genève Tourisme. Pour ceux qui voudraient s’envoyer leur raclette en l’air, la moitié des cabines de la grande roue seront équipées de petites tables pour permettre aux visiteurs d'y consommer leur repas.

Parmi les nouveautés, un petit carrousel 1900, mais aussi un atelier d’horlogerie animé par la société Initium. Il permettra aux intéressés d’assister gratuitement au travail d’un maître horloger durant tout l’été. Pour les plus passionnés, il sera même possible de mettre la main à la pâte et de repartir ensuite avec leur propre montre à l'issue d'une initiation à l'horlogerie pour 90 francs.

Les redevances payées par les exploitants de la grande roue et du Village suisse à Genève Tourisme (120 000 francs chacun) permettront de financer le grand feu d'artifice estival. Il sera tiré le samedi 10 août à 22h par la même société vaudoise que l'an dernier, Sugyp.

Informations pratiques

Du 24 mai 2019 au 8 septembre 2019 au Jardin anglais

Restaurant du Village suisse Horaires: di-je de 9h à minuit, ve-sa de 9h à 00h30

Atelier horlogerie de 10h à 21h

Roue panoramique Horaires: di-je de 10h à minuit, ve-sa de 10h à 00h30 Prix: gratuit pour les enfants jusqu’à 3 ans, puis 7 fr., lot de 3 jetons à 20 fr.

Carrousel 1900 Horaires: di-je de 10h à minuit, ve-sa de 10h à 00h30 Prix: 3 fr. (uniquement destiné aux enfants)

(TDG)