La gare Cornavin se retrouve dépouillée de ses bancs publics

Charcuterie fine au centre-ville. Le mobilier urbain le plus familier et exposé de la place genevoise vient en effet de subir un saucissonnage en règle. L’effet se découvre sur l’esplanade de Cornavin, à la hauteur des arrêts TPG. Soit, hier encore, du banc standard, le basique à trois places; quatre avec le sourire.

Il suffit de passer du train au tram, en traversant simplement l'esplanade peu accueillante de Cornavin, pour retrouver un vrai banc qui aime les gens. (Photo: Laurent Guiraud)

Retiré au seuil de l’été pour une raison inconnue, il est revenu durant les vacances estivales, mais segmenté, en quatre morceaux distincts qui sont autant de chaises à une place. Comme on a pris soin de les fixer à bonne distance l’une de l’autre, on a un peu l’impression que les gens se font la gueule, assis sur leur quant-à-soi, au milieu de la foule, dans des isoloirs dénudés.

Chaises au bord du trottoir

De l’autre côté de la gare, au pied des grandes lignes, le long de la place de Montbrillant, on retrouve la même déclinaison: quatre chaises qui ne sont pas pliantes, mais qui en ont un peu l’allure, plantées qu’elles sont en bordure de trottoir.

L’incongruité mérite enquête, histoire de ne pas se méprendre sur les raisons de ce réaménagement surprise. On se souvient que le pas-de-porte ferroviaire de Cornavin appartient aux CFF. C’est vers eux que l’on se tourne. Réponse de leur porte-parole, Frédéric Revaz: «En ce qui concerne les bancs sur l’esplanade, veuillez adresser vos questions directement à la Ville de Genève, qui s’est chargée de les installer.»

Bon d’accord, sauf que ces mêmes bancs ne sont plus là et que, renseignements pris, ce n’est pas la Ville qui a décidé de les retirer. On insiste poliment, on reçoit le même jour un deuxième courriel aimable: «Effectivement, les bancs précédents ont été retirés par les CFF, suite à des problèmes d’incivilité répétés dont nos clients se sont plaints à de multiples reprises.»

Incivilité: la Ville et son département des constructions et de l’aménagement en connaissent un bout sur le sujet. Des experts en la matière, mais leur déléguée à l’information, Anaïs Balabazan, avance d’autres raisons: «Effectivement (sic), les bancs situés devant la gare ont été enlevés et remplacés par une douzaine de chaises réparties à proximité des arrêts TPG. Ce changement a été fait notamment pour avoir une unité de modèle autour de la gare. Par ailleurs, nous nous sommes aperçus que les bancs 3 places étaient, au final, peu utilisés par trois personnes.»

Incivilité d’un côté; critères esthétiques et valeur d’usage de l’autre. Où est la vérité? Au bout du balai qui slalome entre les chaises nouvellement installées. Un nettoyeur incollable sur son secteur. L’incivilité dénoncée ne se lit pas sur le banc; ni tag ni inscription sculptée dans le bois. La chose dénoncée porte un visage: celle du contemplatif piquant un petit somme, tout en gardant un œil sur sa cantine portative. C’est cet être-là que l’on ne veut plus voir. Le dormeur commun est persona non grata dans le périmètre de la gare. C’est écrit à l’intérieur, sur des panneaux d’avertissement à l’injonction policière; c’est pourchassé à l’extérieur, de façon radicale, en supprimant le mobilier qui permet de s’assoupir en plein air. Or il suffit de franchir l’esplanade pour retrouver, juste en face, à 20 mètres à peine, les bancs municipaux qui donnent envie de parler à son voisin. Bonjour «l’unité de modèle» déclarée.

Hygiénisme et sécurité

En agissant ainsi, les CFF ne font que s’aligner par soustraction sur le marketing d’aujourd’hui: hygiénisme et sécurité font podium commun dans cet espace semi-public où la rêverie, bouche ouverte, n’est plus tolérée. À l’autre extrémité de la ligne ferroviaire qui part de Genève, la parisienne gare de Lyon et ses cuvettes individuelles. Mobilier fonctionnel interdisant le bivouac, empêchant le simple échange humain. On ne rencontre plus personne à Cornavin; les vraies gens sont ailleurs.