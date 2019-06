La future piscine couverte garde la tête hors de l’eau

Malgré les écueils, le projet de piscine couverte à Cointrin demeure à flot. L’avancement du dossier a néanmoins été freiné. Il y a quelques mois en effet, deux des douze communes de la Rive droite – Russin et Pregny-Chambésy – ont décidé de ne pas le soutenir. Dès lors, l’aval des dix autres était à nouveau nécessaire, leur part de financement ayant dû être revue à la hausse. Huit d’entre elles viennent de répondre favorablement.

L’enjeu est de taille. Il s’agit de doter Genève d’un second bassin couvert de 50 mètres, très attendu par les nageurs amateurs et les clubs. Car actuellement, seul le centre des Vernets abrite une telle installation, et elle est régulièrement saturée.

Participations financières

La future piscine de Pré-Bois, dont l’ouverture est prévue à l’horizon 2022-2023, comportera huit lignes d’eau et pourra être divisible en deux bassins de 25 mètres, l’un d’eux équipé d’un fond amovible. Une pataugeoire de 100 m2 figure également sur les plans.

Du point de vue financier, ce projet intercommunal, devisé à environ 30 millions de francs, bénéficie de participations solides, souligne à chaque fois qu’il le peut le conseiller administratif meyrinois chargé du dossier, Jean-Marc Devaud. Participation substantielle des promoteurs au budget annuel de fonctionnement, mise à disposition du terrain (5000 m2) gratuitement par le Canton, subventions de la Fondation meyrinoise du Casino à hauteur de 5 millions et de l’Association des communes genevoises pour 3 millions environ.

Second tour de table

Ces derniers jours, les dix conseils municipaux de la Rive droite ayant adhéré une première fois au projet étaient donc à nouveau sollicités. Allaient-ils accepter l’augmentation de leur participation financière? Première commune à se prononcer (le 11 juin), Vernier a dit oui à l’unanimité.

Six jours plus tard, Dardagny lui a emboîté le pas. Versoix en a fait de même, mais pas aussi nettement. «Ce projet ne représente pas une plus-value pour les Versoisiens», a lancé le MCG Antonio Angelo. «Les coûts de fonctionnement annuels sont élevés (ndlr: ils se monteront à 87 429 francs pour Versoix), a enchaîné le Vert John Kummer. Nous sommes d’accord pour soutenir l’intercommunalité, mais nous aurions préféré qu’une telle somme soit utilisée pour l’engagement d’un responsable du développement durable à Versoix.» La délibération a néanmoins été acceptée par 14 oui, 9 non (Verts et MCG) et une abstention.

Le même soir, les élus du Grand-Saconnex ont pataugé pour, finalement, ne rien décider du tout (lire encadré)! Le lendemain, Céligny, Bellevue et Satigny ont apporté leur soutien au projet, malgré quelques abstentions. Le vote a été plus serré à Genthod, mais les oui l’ont néanmoins emporté.

Tarifs et clé de répartition

Le vote de Meyrin, aussi agendé ce 18 juin, était très attendu, la Commune pilotant le projet. En décembre, elle l’avait accepté par 27 oui (3 abstentions). Jean-Marc Devaud a ouvert les débats en annonçant une bonne nouvelle: les promoteurs ont revu à la hausse leur participation aux coûts de fonctionnement. Ils verseront 835 000 francs par an, au lieu des 800 000 initialement prévus.

Pour les élus PLR, cela reste insuffisant. «Nous estimons que la clé de répartition des coûts entre les communes est mal calculée», a indiqué Moïse Gerson. Cette répartition se base sur trois indices: proximité avec la future piscine, capacité financière et nombre d’habitants. Les PLR auraient souhaité introduire un quatrième indice, prenant en compte le nombre d’infrastructures sportives de chaque municipalité. «Meyrin en a quatorze, dont les autres communes profitent», a relevé Moïse Gerson.

Les Verts ont fait la même remarque, mais aussi relevé l’importance d’un second bassin couvert de 50 mètres pour Genève, la nage étant reconnue comme une activité bénéfique en termes de santé physique et psychique. Comme le PS et l’UDC, ils ont néanmoins regretté que le tarif d’entrée (pour l’instant fixé à 10 francs) soit très élevé. Le vote s’est conclu par 24 oui et 4 abstentions. Collex-Bossy, de son côté, se prononcera le 26 juin.

