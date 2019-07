La fratrie Vidonne au cœur de Gy

«Je raconte ma petite histoire et ensuite vous racontez la vôtre», annonce d’emblée Monique, 76 ans, à ses frères et sœurs. La troisième de la fratrie Vidonne est certainement la plus bavarde de la famille. Son anecdote, elle la relatera deux fois. Sur le chemin pour la photo et autour de la table chez son cadet, André. «Avec Monique, cela ne s’arrête jamais…» nous confie en aparté le benjamin, Jean-Jacques, 68 ans.

Le récit vaut la peine d’être entendu. Au moins une fois, si ce n’est deux. Il concerne leurs grands-parents: Julie et Célestin. Le couple s’est rencontré chez Gustave Moynier, l’un des fondateurs de la Croix-Rouge. Julie y travaillait comme cuisinière pendant que Célestin œuvrait comme cocher. Au cours de cette période, Gustave Moynier voulut emmener Julie à Solférino pour travailler auprès d’Henri Dunant. Celle-ci refusa: elle était amoureuse du cocher. «C’est joli comme histoire, non?» s’enquiert Monique, la narration à peine terminée.

Une ferme pour moins de 15 000 fr.

Originaires de Saint-Cergues, en France, Julie et Célestin se sont établis à Gy au début du XXe siècle. La commune leur doit plusieurs élus municipaux, une brassée de pompiers volontaires et toute une branche d’agriculteurs. La ferme acquise par le couple en 1906 pour moins de 15 000 francs est toujours dans le giron familial. C’est Robin, le fils de Paul, deuxième de la fratrie, décédé en 2005, qui gère l’exploitation. Les terrains qui l’entourent ont, eux, été divisés entre les cinq enfants à la mort de leurs parents. Hélène, André et Jean-Jacques y ont construit leur maison. Aucune haie ne délimite leurs propriétés. «On se croise tous les jours, on fait des concours sur celui qui a le plus beau jardin», plaisante Hélène. «Avant c’était elle, maintenant c’est moi», fait savoir André, 71 ans.

Monique est la seule Vidonne de cette génération à avoir quitté Gy. La septuagénaire a passé une partie de sa vie en Allemagne avant de revenir habiter à Vésenaz. «J’ai beaucoup appris en vivant ailleurs», observe-t-elle. Les autres membres de la fratrie n’ont pas ressenti ce besoin d’évasion. «Nous sommes bien ici», affirment-ils en chœur. Difficile de leur donner tort; leurs trois bâtisses se dressent dans un coin de campagne genevoise particulièrement paisible où rosiers, tomates, poules et piscine se partagent harmonieusement l’espace.

Réunis autour d’une bouteille de rosé de la famille sur la terrasse d’André, les quatre frères et sœurs se remémorent avec plaisir leurs souvenirs dans la ferme de leurs parents. «Nous vivions presque en autarcie, se rappelle Hélène, 82 ans. Nous avions du bétail, des volailles, des vergers et tout un tas de cultures. Nous n’achetions que le sel.» «Nous avions également deux chevaux, ajoute Monique. Il y avait Dodu et Coquette, qui était borgne et nous marchait sur les pieds.»

Jean-Jacques se souvient, lui, de son mouton qui l’accompagnait à l’école, à Meinier. «C’était un peu comme un chien, il m’attendait dans le préau», relève-t-il, amusé. En rentrant des cours, les cinq enfants aidaient leurs parents à la ferme. «On emmenait les vaches aux champs et on s’allumait du bois fumant», confie Monique, révélant presque un secret. «On était content car ça faisait beaucoup de fumée, souligne Hélène. Ça nous faisait aussi beaucoup tousser…»

Hélène, c’est la mémoire de la famille. Toutes les archives des Vidonne sont conservées chez elle. En tant qu’aînée, elle ne boude pas non plus le plaisir d’évoquer certains faits que ses cadets ont oubliés. «Vous ne pouvez pas vous souvenir, vous étiez trop petits», ponctue-t-elle amicalement à plusieurs reprises dans la discussion.

Boucher, horticulteur et couturières

Si les taquineries fusent autour de la table, les quatre enfants sont unanimes: ils ont toujours entretenu de bonnes relations. «Et quand ça ne va pas, on s’engueule», résume Hélène sans chichi.

La reprise de la ferme n’a pas créé de tensions au sein de la fratrie. «L’exploitation n’est pas viable pour plus d’une personne, nous nous sommes donc arrangés entre nous», explique André. Ce dernier est boucher de profession. Il a par la suite développé un important service de traiteur. Son frère Jean-Jacques s’est, lui, tourné vers des études d’horticulteur. «Je me suis occupé des tombes de 17 cimetières», précise-t-il. Quant aux filles, elles ont suivi une formation de couturière. «On ne nous a pas vraiment laissé le choix, nous n’étions pas très bonnes à l’école», déplore Hélène. Si les deux sœurs se sont plus tard tournées vers la mode, elles apprécient toujours de savoir manier l’aiguille. «Cela me sert aujourd’hui, je raccommode tous les costumes de la Compagnie 1602», précise Monique, positive.

D’autres Gytans historiques

Si les Vidonne résident à Gy depuis plus d’un siècle, ils ne font pas partie des familles les plus anciennes de la commune. En effet, les Mottier, les Ducor ou encore les Chenevier se sont installés bien plus tôt dans ce coin du canton.

«Mes ancêtres ont dû arriver de Château-d’Œx au cours du XVIIe siècle», relève Albert Mottier, ancien maire de la commune de 1999 à 2014. Selon l’ex-magistrat, plusieurs vagues d’immigrations se sont succédé dans la région. Au début du XXe, diverses familles d’agriculteurs d’autres cantons suisses ont repris des fermes de la région. C’est notamment le cas des Vidonne, des Fonjallaz et des Scherrer.

Une nouveau brassage de la population a eu lieu ensuite dans les années 70-80. «C’est la période des premières constructions modernes dans la commune, précise Albert Mottier. Des nouvelles familles sont venues s’installer à Gy.» Ce phénomène s’est encore accentué dans les années 2000 avec la réalisation de petits immeubles dans la commune. «Si les agriculteurs sont souvent issus de familles historiques, un nombre important de nouvelles personnes peuplent aujourd’hui la commune», souligne l’ancien maire. C.G.