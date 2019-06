La Fête de la sardine est aussi belle que celle de la musique

Sur le coteau verdoyant qui assure la jonction naturelle entre les bâtiments du CERN d’un côté et les habitations de la commune de Satigny de l’autre, la vigne fume. Au-dessus du lieu-dit le terrain de Franchevaux, un nuage s’est formé aux heures de midi. Celui-là n’est pas menaçant: il protège la brigade de grilleurs au travail.

Leur motivation partagée méritait une meilleure météo. On fera avec. Sardines mouillées ? Non, grillées avec amour, par centaines, depuis la veille au soir. Elles sont arrivées par la route en camion frigorifique, directement du Portugal. Vidées? Mais, non, quelle horreur. Poser la question, c’est faire l’aveu de son ignorance (merci à Christian, qui n’est pas Ronaldo!).

«Nos sardines sont entières, bien en chair comme moi», rectifie immédiatement Sao, native de Caldas da Rainha, capitale de la céramique, à 80 kilomètres de Lisbonne. La dame aux montures de lunettes couleur fuchsia habite à Genève depuis près de 40 ans. Pas du genre mélancolique, à manger chaque soir avec ses compatriotes, mais là, une fois par année, pour goûter à la vraie sardine sur le grill, elle se met en route dès la fin du travail pour être la première servie. Et échapper ainsi à la queue qui promet de s’allonger à mesure que l’on avance dans la soirée.

C’est que la communauté portugaise se déplace en masse. L’année dernière, pas moins de 10 000 personnes durant les deux jours, des plaques de tous les cantons romands sur les voitures garées dans le parking en bordure de champs.

Juin est le mois des saints populaires. C’est aussi celui des sardines, qui s’approchent des côtes pour frayer. Elles ont besoin de toute leur énergie, elle sont charnues à souhait. Dans le passé, à plusieurs reprises, elles ont sauvé les Portugais de la famine. Pas étonnant qu’elles soient devenues l’emblème des week-ends les plus festifs de l’année.

Entre le charismatique Saint-Antoine et Saint-Pierre, voici donc Saint-Jean et les « Sardinhas de São João », les unes n’allant pas sans les autres. Pour les réunir, il faut du monde, une bonne centaine de bénévoles, recrutés par l’association de danse et chant du Minho, une province située au nord du Portugal. C’est l’un des huit groupes folkloriques portugais existants à Genève, l’un des plus dynamiques aussi.

Sa présidente, Paula Goncalves, est une passionnée, cela s'entend à la voix, cela se voit à l'énergie déployée. Une attitude généreuse qui ramène le soleil sur Franchevaux. La musique reprend, elle est authentique, et s'écoute jusqu'à 22h. En dévorant ce poisson populaire qui grille sur les deux faces et, surtout, dans sa propre langue. C'est bon et c'est beau.