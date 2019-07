La dure marche du progrès

À la fin du XIXe siècle, l’usage de l’électricité se répand dans les villes et les campagnes. «La Tribune de Genève» du 11 juillet 1879 signale qu’un nouvel éclairage électrique va être installé sur le Grand-Quai (aujourd’hui quai du Général-Guisan), le pont et le quai du Mont-Blanc, ainsi que sur le quai des Bergues. Le quotidien évoque une autre nouveauté: le labourage par l’électricité. Une machine à vapeur fait tourner une dynamo qui produit du courant électrique. Celui-ci alimente un treuil sur lequel s’enroule un câble tirant la charrue. Bizarrement, cette invention n’a pas eu le succès escompté…

La marche du progrès est parfois difficile. La «Tribune» relate les déboires des Néerlandais pour amener le télégraphe dans leurs colonies de Java et de Sumatra, où les lignes sont détruites de nuit par les éléphants. «Outre l’hostilité systématique des éléphants, les tigres, les ours et les buffles sont un danger permanent pour les hommes chargés d’inspecter le télégraphe dans la jungle.» Quant aux singes, ils grimpent aux poteaux, se pendent aux fils, les brisent et emportent les isolateurs dans les bois. On n’est pas aidés!

Dans l’ouest des États-Unis, en revanche, le développement du chemin de fer avance si bien que les compagnies se livrent à une concurrence acharnée, allant jusqu’à offrir des bières à chaque station.

À Londres, tandis que la guerre se poursuit en Afrique du Sud, des Zoulous donnent une démonstration de leurs coutumes, dont le lancer de sagaie, «exécuté avec une adresse merveilleuse», précise la Julie. «Merveilleuse», ce n’est peut-être pas le terme qu’aurait choisi le prince impérial Louis Napoléon Bonaparte (fils de Napoléon III), dont la dépouille est attendue en Angleterre: il a été tué le 1er juin de dix-sept coups de sagaie, alors qu’il se battait contre les Zoulous dans les rangs de l’armée anglaise.

À Lausanne, le congrès des instituteurs romands parvient à la conclusion qu’il est «dangereux pour l’enfant de l’astreindre à un travail intellectuel régulier avant l’âge de 17 ans». Du coup, on préconise de réduire les devoirs à domicile au strict minimum. Ah, c’était le bon temps!