La droite et le MCG offrent un cadeau fiscal aux familles

Le Grand Conseil a adopté, jeudi soir, un projet de loi du PDC visant à alléger la charge fiscale pour les familles. Le vote a été acquis par 55 oui (PDC, PLR, UDC et MCG) contre 40 non (PS, Verts et Ensemble à Gauche). La perte de recettes fiscales pour l’État a été évaluée à 38 millions de francs par an dans la version votée jeudi. Les familles devront toutefois attendre 2021 pour en profiter, à la demande express de la responsable des Finances, Nathalie Fontanet.

La première mouture présentée par le PDC Jean-Luc Forni aurait en fait représenté un manque de 74,2 millions. En Commission fiscale, un amendement PLR a permis de le réduire de 50%.

La gauche se dit effarée

Les déductions pour charge de famille vont donc passer de 10 000 francs à 13 000, et de 5000 francs à 6500 francs pour une demi-charge. Toutefois, si dans le même temps le contribuable revendique une déduction pour frais de garde de l’enfant, la déduction pour charge complète passe de 13 000 francs à 10 000 et pour demi-charge de 6500 à 5000 (soit la déduction actuelle). De plus, la déduction en cas d’activité lucrative des deux conjoints passe de 500 à 1000 francs.

Le débat a beaucoup porté sur l’opportunité ou non de procéder aujourd’hui à cette réforme fiscale. La conseillère d’État PLR Nathalie Fontanet pense que ce n’est pas le moment alors que le Canton va déjà devoir amortir les effets de la réforme de l’imposition des entreprises (RFFA). Elle n’est pas entendue par la droite.

La gauche, elle, se dit effarée qu’on réduise encore les recettes fiscales: «Cette baisse d’impôt, ce sera une baisse des prestations publiques», déclare Jean Batou (EàG). Peu en chaut à la droite et au MCG, qui estiment que la priorité est de soulager le budget des familles de la classe moyenne. Le projet est donc accepté.

Hodgers perd son pari

Responsable de l’Aménagement, le conseiller d’État Antonio Hodgers voulait modifier la règle du jeu du ratio du type de logements construits en zone de développement. Il a proposé il y a deux ans une répartition d’un tiers de locatif non subventionné, un tiers de propriété par étage (PPE) et un tiers de logements d’utilité publique (LUP). Issue d’un accord de 2006 entre tous les acteurs, le ratio actuel en fond villa est de 15% de LUP, 15% d’habitation mixte (HM) et 70% laissés au choix des promoteurs; en fond agricole, la répartition est de 15% de LUP, 25% d’HM et 50% au libre choix.

Pour la gauche et le conseiller d’État, une réforme est nécessaire car le bilan n’est pas satisfaisant sur plusieurs points. En gros, il faut davantage de locatifs non subventionnés destinés à la classe moyenne (ils n’ont représenté que 17% des logements construits ces dix dernières années), pérenniser les logements sociaux en créant des LUP et favoriser la création de coopératives.

Mais la droite ne veut pas qu’on revoit l’accord de 2006. «Le changer, c’est briser un fragile équilibre», s’inquiète la PLR Diane Barbier-Mueller, rapporteuse de majorité. Le PDC, l’UDC et le MCG n’entendent visiblement pas prendre «ce risque». La messe est donc dite. Personne ne se désiste parmi les pourfendeurs du projet du Conseil d’État, qui l’ont emporté par 57 voix contre 40.