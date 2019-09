La distillerie de Saconnex-d’Arve fermée pour cause d’amiante

La distillerie de Saconnex-d’Arve n’a pas fini de faire parler d’elle. Après les nombreux rebondissements liés à son sauvetage, un nouveau chapitre s’ouvre pour cette institution historique: celui de sa dépollution.

Des fibres d’amiante ont été découvertes cet été à l’intérieur du bâtiment (datant de 1930) où sont produits divers alcools forts, du vin et de la bière. Par précaution, le Service cantonal de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (Sabra) a ordonné la fermeture du lieu au public dès le 15 août.

Il somme la commune de Plan-les-Ouates, propriétaire du site, d’assainir le bâtiment d’ici au 1er septembre 2020. Estimant l’injonction un peu exagérée, le Conseil administratif vient de faire recours contre cette décision.

Poussières louches

C’est René Wanner, le producteur d’absinthe, qui a eu les premiers soupçons. «J’ai toujours dit à la mairie que cet édifice était insalubre, insiste-t-il. J’avais alerté les autorités bien avant qu’elles rachètent la bâtisse en 2014.» Las de tirer la sonnette d’alarme dans le vide, le distillateur a décidé cet été de mandater de son propre chef une étude auprès d’une entreprise spécialisée: «J’en avais marre de devoir tout le temps nettoyer la poussière sur mes ustensiles.»

Les résultats des prélèvements s’avèrent positifs. Des fibres d’amiante sont décelées sur le sol et les marchandises. Sitôt ces informations connues, René Wanner en a informé le Sabra, qui a procédé à de nouvelles analyses. «Il y a une quantité d’amiante importante dans les poussières du bâtiment, un peu partout», confirme son directeur, Philippe Royer.

Par précaution, le Canton a, sans attendre, fermé l’accès au public. «Le risque était que des visiteurs repartent avec des fibres d’amiante sur les chaussures ou les vêtements puis les disséminent», explique Philippe Royer. Concernant la santé des personnes qui travaillent à l’intérieur de la distillerie, le Sabra a averti la Suva, la Caisse nationale suisse d’assurance accident.

Sachant qu’aucune trace d’amiante a été retrouvée dans l’air, celle-ci a autorisé les personnes à continuer à œuvrer dans le bâtiment. «Il n’y a aucun risque d’exposition selon les normes en vigueur», souligne Jean-Luc Alt, porte-parole de la Suva.

Dégradation de la toiture

Pour la commune, l’annonce de la pollution n’est pas une découverte en soi. «Nous savions que la maison contenait de l’amiante inerte, note le conseiller administratif Thierry Durand. Mais tant qu’on n’y touche pas, cela ne pose pas de problème.»

Si la règle est juste, elle a ses limites. À la distillerie, la limite se situe au niveau du toit. C’est de là, selon le directeur du Sabra, que proviendraient les poussières.

«En raison de son état de dégradation avancé, la toiture libère des fibres d’amiante», détaille Philippe Royer. Cette détérioration anormale pourrait s’expliquer par la chaleur et l’humidité générées par les activités du lieu, avance le Service cantonal de l’air.

Alors que les autorités communales viennent de déposer une demande en autorisation de construire pour une rénovation partielle du lieu, cette nouvelle donne bouleverse le calendrier. «Nous pensions démarrer le chantier en mai 2020 mais ce ne sera vraisemblablement pas possible», observe Thierry Durand.

Container aménagé dehors

Le Sabra impose à la commune d’assainir le site en rénovant intégralement la toiture. Ce qui n’était pas prévu dans les plans initiaux. Plusieurs options sont actuellement étudiées par les autorités de Plan-les-Ouates. «Cela va de la réfection du toit à la démolition reconstruction du bâtiment», précise le conseiller administratif. Doutant toutefois que la source de l’amiante soit réellement le toit, la mairie s’est opposée à la décision administrative du Sabra.

En attendant que la justice tranche, toutes les activités publiques du lieu ont été reportées à La Julienne (la maison des arts et de la culture de Plan-les-Ouates) et un container a été aménagé à l’extérieur de la bâtisse pour la vente des bouteilles. «La Suva nous a recommandé de nettoyer avec un chiffon humide tout ce qui est resté plus de 24 heures dans la distillerie», précise Nicolas Bloch, exploitant du lieu. Le distillateur ne se montre pas particulièrement inquiet pour sa santé ou celle de ses collaborateurs.