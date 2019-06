La dernière «palmée» de Genève vient d’être décorée

Elle aurait pu faire carrière dans l’audiovisuel à Paris. Mai 68 et son déménagement à Genève, un an plus tard, en ont décidé autrement. Tant mieux pour l’enseignement qui l’a récupérée puisque Janine Bézaguet a été nommée, jeudi soir, Chevalier dans l’ordre des Palmes académiques.

Il s’agit du plus ancien ordre honorifique français de distinctions civiles. Il a, en effet, été créé en 1808 par Napoléon Ier à l’intention de membres éminents de l’Université. Et cet honneur est rare. Les palmes sont attribuées au maximum quatre fois par an en Suisse, nous informe-t-on à l’ambassade de France à Berne. Cette décoration lui a été remise pour récompenser son riche parcours: enseignante d’histoire, français et latin dans divers établissements genevois, puis formatrice de la relève des profs d’histoire et actrice dans la promotion du bilinguisme précoce à travers l’Association européenne des enseignants dont elle préside toujours la section suisse.

C’est Carine Delplanque, conseillère de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France, qui a décoré l’heureuse élue à la Villa Chauvet-Lullin de Vernier, ville où elle vit depuis bientôt cinquante ans. (TDG)