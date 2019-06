La crise s’intensifie au MCG

Le calme ne semble pas revenu au sein du Mouvement citoyens genevois (MCG). Alors que le parti a un nouveau président depuis le mois de mars, une seconde plainte contre le bureau directeur a été déposée devant le Tribunal de première instance par une dizaine de personnes. Parmi elles, cinq membres actuels de la formation et cinq anciens membres expulsés.

Ces derniers sont déjà à l’origine de la première plainte, en cours de traitement par la Cour de justice, qui visait à annuler les décisions prises lors de l’assemblée générale de 2018 pour irrégularités (lire nos éditions du 8 février). Cette fois-ci, les contestataires remettent en question le déroulement de l’assemblée générale de cette année (qui s’est tenue le 14 mars), qu’ils estiment également entachée de dysfonctionnements.

Président serein

Contactée, la présidence du parti confirme avoir reçu une convocation du Tribunal de première instance pour une séance de conciliation, qui se déroulera le 20 juin. Le nouveau président Francisco Valentin se dit totalement serein face à cette échéance. «Nous avons fait les choses dans les règles. Les arguments des contestataires ne tiennent pas du tout la route. Il s’agit toujours de la même équipe de frondeurs qui n’ont pas obtenu les postes qu’ils voulaient lors de l’assemblée générale de 2018.»

Le député suppléant ajoute avoir tout de même été étonné de constater que des membres actuels du parti avaient rejoint le groupe des contestataires. Il précise que le bureau va étudier prochainement la plus-value que ces gens peuvent apporter au parti avant de décider de la suite à donner. «Nous sommes en train de redresser le MCG et nous allons régler le cas de ces gens qui, au lieu d’apporter des solutions, veulent régler leurs problèmes devant le Tribunal. Ce n’est pas comme ça qu’on entame une négociation. Ça devient juste pathétique!»

Il faut dire que cette affaire n’est pas isolée. Trois autres procédures opposent ces mêmes personnes à des membres du parti ou au bureau du MCG. Celui-ci vient d’envoyer une lettre de plainte au Service des affaires communales afin de contester le fait que le conseiller municipal Jean-Paul Derouette continue de siéger dans le groupe MCG d’Onex alors qu’il a été exclu du parti. Parallèlement à cette procédure, ce même élu vient de déposer une plainte contre Thierry Cerutti pour menaces. Enfin, le député Daniel Sormanni a également déposé une plainte pénale contre certains de ces contestataires pour avoir pris «illégalement» la direction du Syndicat des employés genevois (SEGE), un syndicat dont le MCG est membre collectif et membre fondateur.

Campagne électorale

Si les personnes en cause estiment être dans leur droit et fustigent la direction du parti, qu’ils accusent d’autoritarisme, une seule chose est sûre: à quelques mois des élections fédérales, ces différentes affaires viennent compliquer le fonctionnement du MCG. «Cette bande de frondeurs nous fait perdre du temps et de l’argent alors que nous devrions pouvoir mettre toutes nos forces dans la campagne électorale. Tout cela est fait à dessein pour nuire au MCG», s’insurge Francisco Valentin.

(TDG)