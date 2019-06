La Cour des comptes exécute la police municipale

Personne ne lui posait la question, mais la Cour des comptes a répondu: pour elle, les polices municipales doivent disparaître. Les dix-sept corps de sécurité dirigés par des communes fonctionnent chacun dans son coin, avec des missions et des équipements hétérogènes. Outre un gaspillage des deniers publics, cette dispersion crée une inégalité entre citoyens.

Lire aussi: Les polices municipales pourraient disparaître

Sur le fond, difficile de rejeter le constat. Un corps unique, ou du moins coordonné, serait plus efficace. Les relations souvent râpeuses entre policiers municipaux et cantonaux n’arrangent rien. Autrefois cantonnés au diamètre des pots de fleurs, les agents communaux accomplissent désormais de vraies tâches sécuritaires, sans en avoir ni la formation ni les moyens. Un changement s’impose.

Mais on reste étonné de voir la Cour des comptes prôner une réforme qui relève à l’évidence du politique. Et plus surpris encore par la réponse du Conseil d’État, qui «accepte la recommandation» et va donc faire disparaître les polices municipales.

Pas si vite! Un tel changement ne peut pas se décider technocratiquement, en se cachant derrière un rapport. Il passe par un processus politique complexe et une négociation fine avec les communes, puis par un travail de conviction de la population.

On remercie la Cour des comptes pour ses bons conseils. Mais ce n’est pas encore elle qui définit la politique du canton. Si le Conseil d’État perd de vue ce principe, il va au-devant d’une cuisante défaite dans ce dossier. (TDG)