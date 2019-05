La conseillère administrative onésienne Ruth Bänziger ne briguera pas de nouveau mandat

Ruth Bänziger quittera l’Exécutif onésien le printemps prochain. L’élue n’a pas souhaité briguer un troisième mandat. C’est l’actuelle conseillère municipale Maryam Yunus Ebener qui a été désignée par la section onésienne des Verts pour tenter de lui succéder à l’Exécutif communal lors des élections municipales de 2020.

Enseignante d’histoire au Collège Voltaire, cette dernière est membre des Verts depuis vingt ans et a siégé au comité cantonal du parti entre 2014 et 2016.

Ruth Bänziger, conseillère administrative à Onex depuis 2011, avait annoncé au début d'avril qu’elle laisserait son siège à la relève, pour autant qu’un candidat compétent et motivé se présente à sa succession. Elle estime que le moment est propice à un départ. «Je pars sereinement car je sais que la relève est assurée. Je vais également devoir me repositionner dans le monde du travail et je sais que c’est plus facile à faire à 53 ans qu’à 58 ans.»

L’écologiste ne compte pas abandonner son activité militante pour autant. Candidate au Conseil national, elle espère pouvoir continuer sa carrière politique au niveau fédéral. «Je pourrais mettre mes compétences acquises dans le monde scientifique, associatif et dans l’Exécutif communal au service du parlement fédéral.» En cas de non-élection cet automne, elle visera un siège au Grand Conseil dans quatre ans.

Du côté de l’Exécutif onésien, Carole-Anne Kast sera donc la seule élue à se représenter, son collègue François Mumenthaler ayant déjà annoncé son retrait. «D’un côté, je regrette car nous avons une équipe très soudée, peut-être la plus agréable que j’ai eue au cours de mes trois mandats. D’un autre côté, je respecte et soutien leur choix», indique la magistrate socialiste. (TDG)