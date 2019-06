La Commission des finances refuse les comptes 2018

C’est un épisode de plus dans la guerre que se livrent le Conseil administratif et une majorité du Conseil municipal. Comme l’an dernier, la Commission des finances a refusé, jeudi, les comptes 2018 de la Ville de Genève par 8 voix (2 Ensemble à Gauche, 3 PLR, 1 UDC, 2 MCG) contre 5 (4 PS, 1 Vert) et 2 abstentions (PDC). «Depuis l’affaire des notes de frais, la confiance a été rompue à plusieurs reprises», résume la PLR Patricia Richard.

Présentés en avril par la magistrate en charge des Finances, Sandrine Salerno, ils affichent un excédent de 93 millions de francs.

«Ce vote n’a d’autre valeur que d’envoyer un signal politique, dans la mesure où il revient au Conseil d’État de valider les comptes», relève la socialiste Maria Vittoria Romano. «Pour nous, il n’y avait pas de raison de ne pas les accepter. On a eu les réponses qu’on voulait et le Contrôle financier a donné son aval», souligne la conseillère municipale.

Chez ceux qui ont dit «non», on relève justement que le Contrôle financier a délivré «de justesse» son attestation. «Une nouvelle fois, on a dû ferrailler pour obtenir des documents», dénonce la PLR Patricia Richard. Maria Pérez, d’Ensemble à Gauche, fustige «le manque de transparence» de l’Exécutif. Du côté du PDC, on avait aussi quelques réserves. «Mais le combat politique se mène lors du budget, pas lors des comptes», déclare Anne Caron.

Le Conseil municipal reparlera des comptes lors des séances plénières prévues en septembre. Mais quelle que soit l’issue du vote, c’est le Conseil d’État qui aura le dernier mot.

(TDG)