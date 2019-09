La CGN trouve son capitaine sur les quais du TGV

Pour faire face aux nombreux chantiers en cours, la Compagnie générale de navigation (CGN) vient de nommer son nouveau directeur général. Andreas Bergmann a été choisi par le conseil d’administration pour succéder à Luc-Antoine Baehni, retraité depuis le mois de juin dernier. Il entrera en fonction à la mi-septembre.

Boucher et cuisinier

C’est un oiseau rare que la CGN a trouvé pour prendre la barre de cette compagnie. Le Bernois installé à Paris a en effet œuvré dans des domaines clés que constituent le tourisme et le transport. Diplômé de l’École hôtelière de Lausanne, il avait auparavant enchaîné deux apprentissages, d’abord dans la boucherie familiale, puis celui de cuisinier. Embarqué dans le service de catering pour différentes compagnies aériennes, Andreas Bergman y a accédé à ses premières fonctions de dirigeant. Mais c’est sur le rail qu’il a dernièrement servi en dirigeant Lyria, l’entreprise qui gère la liaison TGV entre la France et la Suisse. Entre 2015 et la fin de l’an dernier, on reconnaît à l’ancien patron des trains rapides le mérite d’avoir redressé les courbes des ventes en grignotant des parts de marché au transport aérien. En janvier dernier, Andreas Bergmann confiait à «24 heures» qu’il revenait régulièrement sur les rives du Léman. Et il compte bien s’installer à nouveau dans la région. Cette année, le directeur s’est clairement rapproché de Lausanne en occupant un bref intérim au sein de la direction des Transports lausannois.

Un profil «taillé sur mesure»

La CGN souligne, dans son communiqué, les «compétences et la vision transversale» de son nouveau directeur général. «Il a un profil rare, taillé sur mesure pour la CGN», estime Benoît Gaillard, président du conseil d’administration. Ce dernier, plutôt que d’opter pour un quadragénaire, a porté son choix sur un quinquagénaire au riche parcours. «Andreas Bergmann a une expérience de la direction générale qui sera précieuse dans la conduite des nombreux projets de la CGN», assure Benoît Gaillard. Outre la rénovation en cours du «Rhône», le dernier bateau à vapeur avec roues à aubes construit en Suisse, la compagnie de navigation a récemment annoncé la construction de nouveaux bateaux de grande capacité pour relier les deux rives du lac. Ceci au travers d’une convention de coopération signée par les autorités vaudoises et françaises. Une configuration que connaît bien le nouveau directeur qui, après les trains à grande vitesse, devra s’adapter au rythme de la navigation lacustre.