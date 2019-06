La canicule torpille le défilé des promotions

Il a pris son temps, mais l’été est enfin là. Alors comme pour rattraper son arrivée tardive, il met les bouchées doubles et fait exploser le thermomètre. MétéoSuisse prévoit 37° C mercredi et même 38° C jeudi. Conséquence: Genève a déclenché l’alerte canicule hier. Activée lorsque la température diurne atteint 34° C durant trois jours consécutifs et qu’elle ne descend pas en dessous des 20° C la nuit, l’alerte met en route une série de dispositifs de santé publique.

Elle a notamment conduit la Ville de Genève à prendre une mesure radicale: le défilé des promotions est annulé. Mercredi, les élèves de 3P à 4P devaient arpenter les rues, de Saint-Antoine aux Bastions, déguisés sur le thème du monde marin. À 14 h 30, en plein soleil, les méduses et les dauphins miniatures auraient cuit… Le Conseil administratif de la Ville de Genève a donc supprimé le cortège. Une première dans l’histoire récente de la Fête des écoles. «La priorité est d’épargner aux élèves une longue marche pendant les heures les plus chaudes», a justifié l’Exécutif.

Les élèves de 3P et 4P se rendront donc directement en transports publics aux Bastions dès 14 h, avec leurs enseignants. Les traditionnelles festivités sont maintenues mais elles sont assorties de mesures exceptionnelles: brumisateur géant à l’entrée du parc et jets percés pour rafraîchir les enfants du côté Saint-Léger. Des zones d’ombre supplémentaires seront aménagées avec des tentes pour améliorer le confort des attentes aux manèges. À noter que le Service d’incendie et de secours sera sur place pour soutenir le Service des écoles en charge de la manifestation. Pas de changement en revanche pour les 1P et 2P – qui fêteront leurs promotions mercredi matin aux Bastions – ainsi que pour les 5P à 8P vendredi.

Finis les appels systématiques

En cette semaine de canicule, une autre population cristallise les préoccupations: les aînés. Depuis la canicule meurtrière de 2003 – qui avait fait 975 morts en Suisse – les communes se sont dotées de dispositifs spécifiques. En Ville de Genève, un courrier rappelant les conseils utiles est envoyé aux 13 000 seniors de plus de 75 ans. Ceux-ci peuvent demander à bénéficier d’un dispositif d’appel instauré en 2014 par le Département de la cohésion sociale. En cas d’alerte canicule, des collaborateurs du Service social leur téléphonent tous les trois jours, voire au quotidien selon le degré d’alerte. L’an passé, 98 personnes étaient inscrites.

Plusieurs autres communes offrent un tel système, à l’image d’Onex et de Plan-les-Ouates. Dans d’autres en revanche, comme Carouge, Vernier et Bernex, jusqu’à l’an passé une équipe de bénévoles contactait systématiquement tous les seniors de plus de 75 ans non suivis par l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) et recensés par les services du médecin cantonal, Jacques-André Romand. C’est désormais terminé. Ces communes ont décidé de ne pas reconduire cette offre. Après un bilan avec le médecin cantonal, elles ont constaté que ces appels «n’avaient pas permis de détecter des personnes en situation de risques liés à la canicule, résume Pierre Orely, du Service des affaires sociales de Carouge. Ce projet n’a pas fait ses preuves et il était très lourd à mettre en place.»

Patrick Renlund, chef du Service social à Bernex, abonde et précise que la décision a été prise suite à dix ans de pratique. Philippe Noverraz, délégué au service de la cohésion sociale de Vernier, ajoute encore que les seniors sont globalement rodés, «ils connaissent les réflexes et on peut capitaliser sur la prévention faite ces dernières années». Pour autant, les aînés ne sont pas laissés seuls. Les communes ont développé des réseaux solidaires, s’appuyant sur leur service social, les concierges, la solidarité de la population en général.

Salle au frais et bar à eau

Elles redoublent aussi d’efforts sur la prévention, avec des courriers informatifs, des campagnes d’affichage, des numéros d’urgence. Et la mise à disposition des lieux au frais, comme cette salle climatisée au boulevard des promenades à Carouge. Meyrin installe tables, chaises et plantes vertes dans un espace du Centre commercial gracieusement mis à disposition, ainsi que des «bars à eau», animés par la protection civile. Vernier propose une salle climatisée aux Avanchets mais ne reconduit pas l’ouverture élargie de la piscine du Lignon, qui n’a pas trouvé son public.

Enfin, ces communes peuvent compter sur les actions de prévention et de prise en charge de l’Imad. Celle-ci se coordonne avec les autres acteurs du canton et dispose d’une «cellule canicule». En période d’alerte, elle prévoit notamment des appels ou visites des seniors à risque, identifiés au préalable. L’an passé, elle a effectué 1000 visites supplémentaires par jour à cause de la canicule. 5230 visites supplémentaires entre le 4 et le 8 août…

(TDG)