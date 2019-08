La campagne électorale démarre avec une polémique

La campagne pour l’élection complémentaire à l’Exécutif de Bellevue, le 15 septembre, démarre sur les chapeaux de roues. À peine postée sur Facebook, la deuxième vidéo du candidat PLR, Frédéric Luyet, a suscité mercredi l’ire de plusieurs Bellevistes. Dans la séquence de 50 secondes, le politicien attribue la paternité de la garderie des «Ticoquins» en 1996 à la Commune et au PLR, avant de souligner que son épouse en a été la première présidente. «Quand j’ai vu cela, j’ai tremblé, je me suis tellement battue pour cette association, je me suis sentie volée», fulmine Pascale Balestra Hirsch qui est à l’origine, avec Anne Dufour, de ce projet original basé sur la solidarité entre parents. Cette dernière ajoute: «Cette récupération politique est inacceptable.»

Les deux femmes ont largement commenté la vidéo du candidat PLR sur le réseau social. Elles ont reçu le soutien de nombreux internautes. «Les gens de Bellevue connaissent l’histoire des Ticoquins», relève Anne Dufour.

Qu’en est-il exactement? Des coupures de presse donnent raison aux deux parties. Un article de la Tribune de Genève daté du 11 décembre 1995 annonce qu’«une halte-garderie ouvrira en janvier dans un local de l’ancienne école, gracieusement mis à disposition par la Mairie.» Il précise néanmoins que «les principales responsables de cette initiative s’appellent Anne Dufour et Pascale Balestra». Un autre article du 12 février 1996 stipule que «l’association est présidée par Sabine Luyet».

Le maire de l’époque, le radical Claude Etter, se veut prudent: «C’est vrai que ce sont Pascale Balestra et Anne Dufour qui ont pris la décision d’aller de l’avant et nous avons suivi. Mais l’idée était dans l’air du temps et des discussions à ce sujet avaient déjà eu lieu au Conseil municipal.»

N’est-il pas toutefois un peu usurpé de la part de Frédéric Luyet de s’octroyer l’ensemble du mérite sans citer les deux principales instigatrices? «Le but de cette vidéo n’était pas de refaire l’historique de la garderie», répond l’intéressé qui qualifie de «disproportionnées» les réactions des deux femmes.

C’est que le climat du scrutin à venir est particulièrement tendu à Bellevue. En mai, Jean-Daniel Viret a quitté l’Exécutif après avoir été écarté par l’assemblée générale du PLR Belleviste de la liste des candidats pour les prochaines élections municipales en 2020. Dans la commune, la rumeur attribue cette éviction à Frédéric Luyet. «Ce scrutin a été terni par le manque de collégialité d’un candidat, commentait Jean-Daniel Viret en mai dans nos colonnes. Celui-ci l’a joué perso. De trop nombreux bulletins ne contenaient qu’un nom, le sien, sachant que le fair-play voulait que chacun choisisse trois candidats. C’était légal, mais pas collégial.»

Frédéric Luyet invoque de son côté la loi de la démocratie. Bertrand Reich, président du PLR cantonal, abonde: «Ce n’est pas parce qu’on est élu au sein d’un Exécutif et qu’on veut se représenter, qu’on est forcément reconduit par son parti.» Que pense-t-il de la vidéo de son collègue de parti? «C’est un choix de communication autocentré alors que je privilégie plutôt une vision collective. Mais Frédéric Luyet n’a pas menti. Pour moi, il s’agit d’une péripétie préélectorale.»

L’élection complémentaire du 15 septembre opposera Frédéric Luyet à Anne-Catherine Hurny. Les deux candidats siègent actuellement au Conseil municipal mais n’appartiennent pas au même bord politique. Anne-Catherine Hurny se présente, elle, sur la liste «Bellevue d’Avenir» qui défend une «politique de centre gauche». En cas de victoire, elle serait la première élue de gauche au sein d’un Exécutif belleviste depuis 1865.