La cabine téléphonique se fait chargeur géant et espace d'information

À la fin du mois, Swisscom aura terminé le démantèlement des dernières cabines téléphoniques à Genève. Depuis que la concession de service universel octroyée par la Confédération est tombée en janvier 2018, l’entreprise n’est plus obligée de maintenir ses publiphones. Elle s’attelle donc à les démonter (nos éditions du 20 août). Le canton de Genève n’en héberge plus que 35; seule une poignée survivra, récupérée par des communes. La Ville de Genève, sous la houlette du Département de la cohésion sociale d’Esther Alder, va en sauver quatre. Elle a présenté mardi les détails de leur réhabilitation.

Rebaptisées Transi’CAB, ces cabines se situent à la place du Lac (près de la rue du Rhône), à la place de la Navigation aux Pâquis, à la place du Petit-Saconnex et à Plainpalais. Trois cabines, relookées par la Haute École d’art et de design, deviennent des espaces d’information dédiés à la transition écologique. La Ville a confié leur gestion à APRÈS-GE, la Chambre de l’économie sociale et solidaire. Celle-ci rassemble quelque 300 membres actifs dans le domaine de la solidarité et de l’écologie qui pourront utiliser ces cabines pour présenter leurs activités. Au Petit-Saconnex par exemple, la bibliothèque d’objets La Manivelle dévoile son concept d’un nouveau genre, où l’on peut emprunter outils et objets. Une autre cabine fera le point sur l’épicerie participative Le Nid ou la monnaie Léman. Des animations sont prévues, entre rencontres et dégustations. Les trois cabines changeront régulièrement d’exposants et de contenu; le programme est affiché sur chacun d’elles.

Enfin, une quatrième cabine, à la Place du Lac, sert de «relais énergie» et permet de recharger de petits appareils électroniques. Les prises sont alimentées en énergie hydraulique renouvelable, sans émission de CO2.