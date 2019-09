La biodiversité, le grand défi des agriculteurs genevois

C’est un poste clé, qui est appelé à occuper une place de plus en plus stratégique dans la politique de l’État de Genève. La nouvelle directrice générale de l’Office cantonal de l’agriculture et de la nature (OCAN), Valentina Hemmeler Maïga, devra s’occuper de problématiques brûlantes d’actualité, telles que le manger local, les pesticides, la biodiversité ou la nature en ville, le tout sur fond de changement climatique. Elle nous explique comment elle compte empoigner ces dossiers sensibles.

Valentina Hemmeler Maïga, tant l’agriculture que la nature sont sous pression dans un territoire aussi exigu que celui de Genève. Peut-on les préserver d’un inexorable développement urbain?

Genève est un laboratoire de ce que pourrait être la Suisse demain. Aujourd’hui, le Canton ne prévoit plus de déclasser de terrains en zone agricole pour les rendre constructibles, ce qui est essentiel si on veut maintenir une agriculture économiquement viable. Dans le domaine de la nature, les agriculteurs ont déjà fait des efforts notables en faveur de la biodiversité, notamment avec les réseaux agroenvironnementaux, qui offrent des corridors biologiques à la faune et la flore. En vingt ans, on a obtenu des résultats probants. Mais l’agriculture ne peut pas relever ce défi seule. Il faut travailler avec les communes, les zones industrielles, les zones villas et les nouveaux quartiers, pour que la biodiversité puisse pénétrer ce territoire très construit, et prévoir suffisamment de place pour les arbres et les espaces verts en amont des projets d’urbanisation. Cela doit devenir automatique. C’est le gros défi de ces prochaines années. De ce point de vue, c’est une chance que l’OCAN soit dans le même département que l’aménagement.

Nature et agriculture ont parfois des intérêts divergents, par exemple avec les pesticides. Comment résoudre cette équation?

Le Canton et la Confédération ont défini des plans d’actions pour limiter l’usage de pesticides, et les agriculteurs ont fait des efforts, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Je crois les exploitants quand ils disent qu’ils ne traitent pas leurs cultures par plaisir. Si on leur interdit les pesticides, il y aura forcément des pertes de rendement. Les consommateurs sont-ils prêts à payer plus cher pour compenser ces pertes? Pas sûr. Mais il y a quand même des synergies possibles entre l’agriculture et la nature. Les surfaces de promotion de la biodiversité sont aussi utiles à la nature qu’aux cultures. Par exemple, une haie placée au bon endroit peut attirer des insectes qui s’en prendront aux ravageurs des champs voisins. De même, les engrais verts semés entre deux cultures nourrissent le sol et le protègent de l’érosion, en plus d’être bénéfiques aux insectes et à la microfaune.

Face à la concurrence des produits étrangers et au tourisme d’achat, faut-il taxer davantage les importations, comme certains le suggèrent à Genève?

Cela ne se décide pas à Genève mais à Berne. Ce que nous pouvons faire à notre niveau, c’est expliquer à la population que les produits locaux sont parfois plus chers parce que les salaires et le coût de la vie sont plus élevés ici et parce que les conditions de travail dans l’agriculture sont plus correctes que dans certains pays. Tant qu’on mange des produits locaux, on peut avoir une influence sur leur mode de production et son impact social et environnemental, grâce à la démocratie directe. Un énorme travail de sensibilisation est nécessaire. Nous devons avoir une communication plus proactive afin que les citoyens aient les clés pour faire des choix éclairés. La Maison de l’alimentation, inaugurée il y a un an au Petit-Saconnex, sert entre autres à cela.

L’agriculture souffre du changement climatique mais y contribue aussi. Paradoxe?

L’agriculture en est l’une des premières victimes, mais elle peut aussi apporter des solutions. Les engrais verts, les prairies et les pâturages, par exemple, sont des puits de carbone. Les projets pilotes en agroforesterie, qui mêlent arboriculture et autres cultures, sont aussi prometteurs sur ce plan. Par ailleurs, on s’efforce de réduire l’énergie utilisée dans les serres. Il faut également poursuivre la relocalisation des filières de production, afin de limiter les transports inutiles, et favoriser les produits frais non transformés pour réduire la chaîne du froid et du coup aussi les émissions de gaz à effet de serre. Bref, chaque acteur de la chaîne alimentaire est concerné.

Votre parcours professionnel est très axé sur l’agriculture, mais qu’en est-il de la nature?

J’ai déjà suivi certains projets depuis deux ans que je suis à l’OCAN et je peux compter sur des collaborateurs très compétents. Je serai à l’écoute des associations et des autres acteurs dans le domaine de l’environnement, pour voir quelles sont leurs attentes. Je préfère la concertation plutôt que d’imposer mes vues. Il faut que les gens comprennent les projets et y voient du sens, sinon on va au-devant de blocages. Mais il y a assez de têtes intelligentes à l’État et dans les milieux agricoles et environnementaux pour trouver de solutions aux défis genevois.