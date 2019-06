L’Université de Genève stagne à la 110e place des meilleures hautes écoles

Le classement mondial des hautes écoles QS World University Rankings, l’une des trois évaluations majeures dans le domaine, vient de dévoiler que sept universités suisses font partie des 200 meilleures au monde. L’École polytechnique fédérale de Zurich pointe à la sixième place, devant l’Université de Cambridge. L’EPFL s’offre la 18e position alors que l’Université de Genève (UNIGE) ne figure qu’au 110e rang. Elle a perdu deux places.

Ce classement s’appuie sur six indicateurs: la réputation académique – basée sur une étude menée auprès de 94 000 académiques – la réputation auprès des employeurs (employabilité des diplômés), la fréquence de citation d’une recherche, le ratio corps enseignant et étudiants, ainsi que les proportions de professeurs et d’étudiants internationaux.

L’UNIGE est loin de tenir le haut du panier mais son recteur, Yves Flückiger, relativise. «C’est un indicateur, comme il en existe d’autres.» Et de citer deux autres évaluations majeures, le palmarès du THE et le ranking de Shanghai, où Genève figurait respectivement à la 131e et 59e place pour 2018. «Le ranking de Shanghai me paraît plus pertinent car il se base sur des critères comme les publications, l’activité internationale, les récompenses. Le QS World University Rankings, lui, se base pour plus de moitié sur des aspects liés à la réputation.» Comment expliquer que ce genre de critères ne soient pas favorables à l’UNIGE? Le recteur constate que les écoles de management et d’ingénierie sont mieux évaluées que des institutions plus polyvalentes. «Cela s’explique peut-être par le fait que les premières sont plus proches du monde professionnel.»

S’il n’accorde pas une «importance démesurée» à ces classements, il reste toutefois attentif à ce que l’institution conserve une place dans les 200 meilleures universités. C’est un critère d’attractivité pour la mobilité des enseignants et des étudiants. Et cela attire des ressources financières. «Rester dans cette fourchette est aussi une responsabilité, relève Yves Flückiger. On nous confie des ressources publiques, nous devons montrer qu’elles sont bien utilisées en figurant en bonne place de ces classements.» Il pointe encore une obligation envers les étudiants, «leur diplôme doit avoir une valeur reconnue par le marché du travail».

(TDG)